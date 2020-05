Un messaggio e un fiore al posto di Armando

«In ricordo di Armando: riposi in pace». Questa scritta, a mano, su un cartello affisso ad una transenna e un fiore rosso posato a terra, sono stati posti in via Mazzini a Negrar, ieri, per ricordare l’ambulante Armando Ronconi di Fumane, nel posto che occupava con il suo banco di abbigliamento al mercato del lunedì. Il suo posto è vuoto, ora, perché Armando è morto in un terribile incidente stradale in Trentino. Il fiore è stato donato da un collega di Ronconi e posizionato, col cartello, all’altezza dell’incrocio con via Umberto I, dalla responsabile dell’ufficio Commercio del Comune di Negrar. Un gesto semplice ma evocativo: in molti si sono chiesti chi fosse la persona ricordata e cosa le fosse accaduto. Ronconi aveva 72 anni ed è rimato vittima il 20 maggio in un incidente mentre si stava recando al mercato di Arco che frequentava da 30 anni. Il suo furgone si è scontrato frontalmente con un autobus di linea, sulla strada tra Nago e Arco. Per il commerciante non c’è stato nulla da fare. Ronconi amava il suo lavoro e il contatto con la gente, passioni ereditate dalla mamma che a Fumane gestì uno storico negozio di merceria. Niente capi di abbigliamento d’importazione, al suo banco: privilegiò sempre la qualità di gonne, pantaloni e giacche artigianali, acquistate da fabbriche italiane. Qualità che la sua affezionata clientela femminile, nei mercati della Valpolicella e in quelli del lago di Garda, apprezzava molto. •

C.M.