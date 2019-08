Trattori d’epoca in parata Hanno fatto la storia

Raduno dei trattori d’epoca, questa mattina a Pescantina, organizzato da Giampaolo Camparsi che, quattro anni fa ha chiamato a raccolta amici e aziende agricole per portare in esposizione le macchine del lavoro quotidiano nei campi, appello accolto anche al di là dei confini paesani, dal momento che nei precedenti raduni sono arrivati trattori da altre regioni. Si sono visti nelle rassegne precedenti dei pezzi che hanno fatto la storia dell’agricoltura, come il Super Landini, il mitico S.L. 50, una galleria di modelli Same, i trattori Porsche, autentica chicca del settore. «Anche quest’anno», sottolinea Camparsi, «attendiamo molti partecipanti, puntando ad un centinaio di presenze: è un evento che ormai il mondo dei campi attende, dove si incontrano il passato e il presente delle tecnologie per il lavoro». Il programma prevede il raduno alle 9.30 in piazza degli Alpini, cui seguirà un rinfresco di benvenuto. Alle 11.30 sfilata per le vie di Pescantina, con successivo ritrovo e pranzo alla Cantina Monteci, in via San Michele, ad Arcè. Alle 15.30, partenza verso il Duomo San Lorenzo, con benedizione dei trattori. A seguire il ritorno in piazza San Rocco per il saluto del sindaco e la consegna di un premio per ogni partecipante (info: Giampaolo 339.3273831). In serata, alle 18.30, nel cortile delle scuole elementari di via Ponte, la Mostra delle pesche con la premiazione del primo concorso Aperipesca, l’aperitivo preparato a base di pesca, dai bar del paese. In piazza San Rocco «September groove», disco music degli anni ’80 e ’90. Al «Music summer village», nell’area dell’ex mercato delle pesche dedicata ai giovani, «90 Club on the beach». •

L.C.