Traffico in tilt all’ospedale, si cambia

Rivoluzione in vista, nella mobilità stradale in centro a Negrar. L’ospedale «Sacro Cuore Don Calabria» ha trasferito, dal giugno scorso, il suo ingresso principale lungo viale Rizzardi e la viabilità in questa strada, soprattutto al mattino, è andata di frequente in tilt, per le manovre di pazienti e accompagnatori che, anziché recarsi nei nuovi parcheggi sotterranei o limitrofi a pagamento, preferiscono sostare o fermare l’auto in viale Rizzardi, a ridosso dell’ingresso. Con evidenti ripercussioni sulla sicurezza e la mobilità nel centro del capoluogo, talvolta creando intralcio persino alle ambulanze dirette al Pronto soccorso, in fondo a viale Rizzardi. Per questo motivo, il Comune di Negrar di Valpolicella, in accordo con l’ospedale stesso, ha deciso di correre ai ripari, modificando la circolazione stradale sul viale alberato e nell’area limitrofa. «L’apertura del nuovo ingresso centrale dell’ospedale Sacro Cuore, ha migliorato l’accesso ai diversi servizi da parte dei pazienti e dei loro accompagnatori, ma ha creato contemporaneamente qualche criticità al traffico cittadino», conferma il sindaco, Roberto Grison. Le modifiche entreranno in vigore da mercoledì 9 settembre, in via sperimentale. «Al termine del periodo di test, verranno apportate eventuali rettifiche», continua Grison. Tre gli obiettivi che si prefigge l’amministrazione: eliminare le criticità riscontrate nella mobilità locale in questi mesi; agevolare gli automobilisti nella ricerca e occupazione degli spazi disponibili nei parcheggi; eliminare possibili ostacoli ai servizi essenziali dell’ospedale. Il cambiamento più evidente riguarderà, appunto, viale Rizzardi, che potrà essere percorso in un solo senso, a scendere, dal Pronto Soccorso all’Ufficio postale di Negrar. Con alcune eccezioni. «Potranno percorrerlo in direzione contraria, in una corsia riservata, solamente i frontisti, le ambulanze, le auto dirette al Pronto Soccorso, i fornitori e i malati oncologici autorizzati alla sosta nel parcheggio interno dell’ospedale», spiega il sindaco negrarese. «Nella parte iniziale del viale, inoltre, sarà consentito un limitato tratto di doppio senso di circolazione, esclusivamente per consentire agli automobilisti l’accesso al parcheggio comunale, vicino al nuovo ingresso dell’ospedale e al parcheggio privato delle Poste». Via Donatori di Sangue, accanto al municipio, non sarà più a senso unico di circolazione ma diventerà invece pedonale. «Se si lasciasse aperta alla circolazione stradale questa strada, si creerebbe qualche pericolo per la sicurezza e un aumento di traffico nella via centrale del capoluogo, due cose che bisogna evitare», prosegue il sindaco Grison. Ma ci sono novità anche per i parcheggi. Tutti le zone di stallo di proprietà del Comune e dell’ospedale, a disposizione di visitatori, pazienti o loro accompagnatori, saranno identificati con un numero crescente da uno a cinque e segnalati con appositi pannelli, per agevolare gli automobilisti nella ricerca dei posteggi disponibili. Cambiano le regole, invece, nei parcheggi in piazzetta San Martino e in via Salgari. Nel primo, posto sul retro del municipio, dal 9 settembre potranno parcheggiare solamente i taxi in servizio e gli autorizzati; gli spazi a disposizione, inoltre, saranno ridotti per garantire una zona di rispetto intorno all’edificio comunale. Il parcheggio esterno di via Salgari sarà utilizzabile solo da coloro che devono accedere ai servizi del Pronto Soccorso. •

Camilla Madinelli