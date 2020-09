Sapori danteschi: stasera cena con... Divina commedia

La serata "Sapori danteschi, una cena con Dante nella corte esterna Coopera 1945" conclude stasera, sabato 19 settembre, alla cooperativa di Arbizzano in via Stella, la programmazione estiva di eventi per bambini, adulti, famiglie e giovani. La cena si ispira al "Libro per cuoco. Primo ricettario veneto del XIV", inizia alle 20 ed è promossa dal Biodistretto della Valpolicella e dintorni in collaborazione con Slow Food Verona e il Gaspolicella.

Il menu è stato studiato con la consulenza di Lorenzo Simeoni, storico ed esperto di gastronomia antica, membro dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona.

Prima della cena, però, alle 19, interverrà il professor Giuseppe Degani per condurre per mano i partecipanti nella natura e nell'ambiente della Divina Commedia. La quota di partecipazione è di 30 euro a persona e, nel rispetto delle regole per il contenimento del Covid-19 e del distanziamento, i posti sono limitati e vanno prenotati: cell. 393 0799994.

Camilla Madinelli