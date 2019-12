Il concerto delle feste con il coro «El Vesoto»

Torna domani il concerto di Natale del coro El Vesoto, la compagine della Valpolicella diretta dal maestro Osvaldo Gasparato. Il concerto di trenta coristi si svolgerà con il patrocinio dello Snodar nella pieve romanica di San Floriano e avrà come ospite d’onore il Coro Val Lubie Varena diretto dal maestro Christian Senettin. Il coro di casa, nato nel 1943 da otto coristi, diretti da Attilio Gasparato ha «rinfrescato» da alcuni anni le scelte artistiche, tradizionali cori di montagna, opere liriche, musica sacra e popolare, come le conosciute canzoni dialettali sul vino. L’intermezzo sarà affidato al flauto di Luca Gasparato, al piano di Paola Zantedeschi e al violino di Maia Gasparato che eseguiranno musiche di Bach, Chopin ed altri. Nella seconda parte della serata, invece, il coro trentino Val Lubie, si esibirà in canzoni della tradizione popolare come tra gli altri «Silenzio di neve» di Marco Maiero, «Non tornano più» di Camillo Moser o «Piccola canta di Natale» di Bepi De Marzi. «Anche il coro El Vesoto abbraccia la filosofia di valorizzazione delle nuove generazioni della nostra tradizione» spiega il presidente Giampaolo Zantedeschi. Il concerto ad ingresso libero inizierà alle ore 20.45. •

A.C.