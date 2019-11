Calabrese Levi, partono incontri di presentazione

Pochi giorni fa, l’Istituto «Calabrese Levi», è partito un corso pomeridiano di robotica che coinvolge 50 alunni. Programmare i robot nella scuola si propone come obiettivi l’imparare a ragionare, a risolvere problemi nella realtà, a collaborare e lavorare in gruppo, quindi a sviluppare quelle competenze che sono sempre più richieste dalla nostra società e dal mondo del lavoro. Metà degli studenti che partecipano al corso lavorerà per prepararsi alla «First Lego League» di Rovereto, la seconda settimana di febbraio 2020. Il secondo gruppo, invece, imparerà a programmare i robot, per realizzare delle attività insieme agli alunni della scuola primaria di Bussolengo e delle Medie di Negrar. La robotica è stata anche il tema del progetto Erasmus «Be active» che ha coinvolto 20 studenti dell’ istituto di San Pietro in Cariano, insieme a un’ottantina di compagni spagnoli, ungheresi e rumeni. «Tutte queste iniziative, che nascono da numerosi corsi di aggiornamento sulla robotica per docenti, sono un bell’esempio di come le attività della scuola si possano integrare con il territorio, valicarne i confini e diventare una importante risorsa» spiega il coordinatore Fabio Grigoli. Il docente poi invita a visitare l’istituto nelle giornate della scuola aperta sabato 30 novembre dalle 15.00 alle 18.000 e domenica 12 gennaio 2020 dalle 10.30 nella sede di San Floriano per il Liceo Scientifico e delle scienze applicate, nella sede di San Pietro in Cariano per il Liceo Linguistico e il Liceo Economico Sociale. «Mentre se siete interessati agli indirizzi dell’istituto tecnico» continua Fabio Grigoli, « vi aspettiamo domenica dalle 10.00 alle 12.30, sabato 7 dicembre dalle 15.00 alle 17.30 e martedì 17 dicembre dalle 20.30 alle 22.00, nella sede di San Pietro in Cariano». Per stasera, invece, alle 20.30, nell’aula magna di San Floriano, ci sarà un incontro formativo per tutti gli indirizzi liceali. È inoltre possibile per i ragazzi di terza media frequentare una mattinata di lezioni al Calabresi Levi.

M.F.