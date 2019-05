Alternanza scuola-lavoro grazie alla Pro loco

Molte le iniziative organizzate dal Consorzio Pro loco Valpolicella, che ha la stessa sede della Pro loco di San Pietro i n Cariano. «Anche quest'anno questa sede ospiterà, durante la primavera-estate, studenti in alternanza scuola-lavoro sia delle scuole della Valpolicella e delle zone limitrofe che di quelle estere», spiega il presidente Giorgio Zamboni. «Dal 15 al 19 aprile ad esempio sono stati ospiti due studenti tedeschi provenienti da Monaco di Baviera, per uno scambio culturale con la scuola Itc Calabrese-Levi. I due ragazzi sono stati affiancati in attività di front-office e back-office e hanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua italiana occupandosi della traduzione in lingua tedesca di materiale turistico della Valpolicella». Da qualche anno il Consorzio Pro loco Valpolicella è impegnato nell'utilizzo nello Iat Valpolicella della piattaforma regionale DMS - Deskline 3.0 per l'inserimento di eventi, punti di interesse del territorio e brochure /mappe/ depliant turistici con visibilità associata al sito visitvalpolicella.it a livello locale e la possibilità di inserimento, solo per le manifestazioni più importanti del territorio e di rilevanza regionale, di eventi a livello regionale sul portale turistico veneto.eu. Un sistema informativo integrato per la gestione delle destinazioni turistiche, pensato dalla Regione Veneto come fondamentale supporto degli Uffici di informazione e accoglienza turistica del Veneto che lavorano in rete. Da quest'anno è operativo, nella sede del Consorzio Pro loco Valpolicella, il coordinamento del Servizio civile regionale Unpli a livello Veneto. Dalla sede di San Pietro in Cariano vengono coordinate, organizzate e monitorate tutte le attività dei volontari impegnati nelle varie sedi del territorio veneto. È possibile da quest'anno, per le sedi Pro loco non ancora accreditate, presentare richiesta per accogliere in futuro giovani volontari nelle loro sedi. Oltre alla gita a Napoli, Pompei e Caserta (ci sono ancora posti disponibili) tra le iniziative organizzate dalla Pro Loco di San Pietro in Cariano, c'è l'assegnazione di due borse di studio riservate ai migliori studenti iscritti all'anno accademico 2018-2019 del conservatorio di musica Dall'Abaco di Verona, ai componenti della Banda musicale di San Pietro in Cariano e agli iscritti alla Aronne Music Academy di San Pietro.

G.G.