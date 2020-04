Ritorna il mercato Banchi alimentari e accesso limitato

Lino Cattabianchi Uno spiraglio di luce dopo il buio della quarantena forzata. Oggi, dalle 8 alle 14, in Piazza degli Alpini e nell’area dell’ex campo sportivo comunale di via Dalla Chiesa, riapre il mercato settimanale, seppur con delle limitazioni. Potranno infatti aprire solo i banchi di generi alimentari. L’ingresso sarà contingentato con un’organizzazione che si spera possa essere provvisoria: personale addetto consentirà l’accesso dei clienti in maniera scaglionata. La nuova disposizione regolerà ingresso e uscita dall’area mercatale in modo ordinato e gli acquirenti dovranno seguire un percorso prestabilito, delimitato da barriere. «È un primo concreto segnale di apertura», sottolinea il sindaco Davide Quarella, «che l’amministrazione ha ritenuto di adottare sulla base delle disposizioni regionali. In linea di massima saranno presenti 9 banchi alimentari». L’invito per tutti i cittadini è di presentarsi con mascherina e guanti, secondo le nuove disposizioni, limitando ai casi di estrema necessità la presenza dei bambini a seguito. Conclude Quarella: «Anche noi, come la regione Veneto, confidiamo nel buon senso dei cittadini per un rigido rispetto delle regole. Esprimo ovviamente preoccupazione per gli altri banchi del mercato che, ad oggi, non rientrano col loro codice Ateco nel piano provvisorio di apertura. Le difficoltà economiche stanno aumentando e non solo per queste attività e la mancanza di un progetto concreto di supporto da parte dello Stato centrale, che possa assicurare un sostegno economico a questi imprenditori, aumenta ancor di più la preoccupazione». La Polizia locale sarà presente, come tutti i giorni, sul territorio per verificare il rispetto delle regole. •