Riaperti tutti e quattro i cimiteri del territorio

Via i lucchetti dai cancelli dei cimiteri di San Pietro in Cariano, Bure, San Floriano e Castelrotto. Da ieri, scaduta l’ordinanza che ne decretava la chiusura da parte del sindaco Gerardo Zantedeschi, i quattro camposanti comunali riaprono i battenti. La riapertura era attesa da parecchi carianesi già a fine del mese scorso, in virtù delle nuove direttive regionali del 24 aprile dettate dal presidente del Veneto Luca Zaia. Tant’è che, anche prima del 4 maggio, qualche cittadino si era recato in cimitero a Bure e San Pietro, ad esempio, confidando nella possibilità di accesso a seguito delle decisioni di Zaia. Lo aveva trovato ancora chiuso e inaccessibile, però, per effetto dell’ordinanza sindacale tenuta in vigore per prudenza fino al 3 maggio. Alle prese con un numero alto di cittadini positivi al Covid-19, una settantina, e con un focolaio in corso tra ospiti e lavoratori alla casa di riposo per anziani, il sindaco si muove infatti con i piedi di piombo e ha una parola d’ordine: proteggere gli anziani. «Sono loro la categoria più fragile e i più assidui frequentatori del cimitero, per una visita ai loro cari o a un loro amico, per fare due chiacchiere. Questo significa possibili assembramenti e pericolo di contagio». Perciò Zantedeschi invita tutti alla prudenza, oltre che al rispetto delle regole predisposte per l’emergenza sanitaria. «Anche nei cimiteri si va con mascherina e guanti e si devono rispettare le distanze tra le persone», ribadisce il sindaco. «Nei giorni scorsi in tanti mi hanno chiesto di riaprirli, ma come sindaco devo avere una visione diversa, a costo di scontentare sempre qualcuno. Noi sindaci dobbiamo decidere tutto da soli: meglio la prudenza». • C.M.