Regione più severa sui pesticidi? «Era ora»

La Regione stringe le maglie sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura, a tutela dei cittadini e degli stessi produttori, partendo dalla salvaguardia dei luoghi sensibili? Pare non chiedano di meglio amministrazioni locali e viticoltori della Valpolicella del vino, Classica e allargata, pronti a collaborare tra loro per arrivare a un unico regolamento che detti le linee guida sulla gestione dei pesticidi nel vigneto e ne definisca in modo uniforme l’uso, vigilando sul rispetto delle norme per garantire una serena convivenza. Nel nome della sostenibilità e salubrità di zone anche molto popolate e di prodotti in linea con le richieste dei moderni consumatori, come pure dello sviluppo turistico della zona. LA PROPOSTA. «Siamo al lavoro da tempo sul tema dei fitofarmaci e sul tavolo c’è la proposta di un protocollo di polizia rurale comune che stiamo condividendo con le amministrazioni locali», afferma il direttore del Consorzio tutela vini Valpolicella, Olga Bussinello. «La settimana prossima incontreremo sindaci e amministratori dei 19 Comuni che ricadono nell’area della nostra Denominazione per discutere la proposta, in modo da far incontrare le esigenze di agricoltori e cittadini. I Comuni della zona Classica sono già in rete, su questo, ma c’è buona disponibilità e apertura anche tra quelli dell’allargata. L’obiettivo», continua Bussinello, «è uniformare una serie di aspetti che agevolino il lavoro dei produttori e portino il territorio ad acquisire una sensibilità sempre maggiore verso eticità della produzione e convivenza con cittadini e turisti». E come raggiungerlo? «Noi siamo pronti a fare informazione e formazione tra i viticoltori, ma anche a mettere il nostro ufficio agronomico a disposizione delle amministrazioni per coinvolgere i comparti agricoli dell’ortofrutta, dalle olive alle ciliegie e pesche, per allargare la condivisione delle buone pratiche», risponde il direttore del Consorzio di tutela. «Inoltre, insieme ai Comuni, si dovrà fare in modo che i cittadini prendano conoscenza e consapevolezza su cosa è pericoloso per la salute e cosa non lo è». Basta inutili allarmismi o preoccupazioni ingiustificate, insomma. Basta anche con l’uso indiscriminato di pesticidi, però, come ne deriva dalle linee di indirizzo per il Veneto a cui hanno lavorato la Direzione Agroambiente e la Direzione Sanitaria della Regione, pensando soprattutto alla tutela delle aree frequentate dalla popolazione e in particolare da bambini e ragazzi. IL RICHIAMO. Alcune sere fa, durante un incontro nel Trevigiano, l’assessore veneto all’agricoltura Giuseppe Pan ha lanciato un appello ai consorzi di tutela perché «rispettino i disciplinari», facciano buon uso delle strategie di governo dell’offerta, aderiscano in fretta al Piano di azione nazionale per i prodotti fitosanitari, che impone di dimezzare entro il 2030 l’utilizzo di prodotti chimici nei terreni agricoli. «La Regione ha già approvato linee guida per l’utilizzo dei questi prodotti e messo in atto una forte collaborazione con i Comuni», ha sottolineato Pan, «per garantire la sostenibilità della viticoltura e stilare regolamenti omogenei che garantiscano il rispetto dei siti sensibili come scuole, asili, piste ciclabili e campi da gioco». LA RISPOSTA. «Non solo siamo già in linea con il Piano nazionale, ma abbiamo fatto anche di più», dichiara il direttore del Consorzio tutela vini Valpolicella. «Abbiamo eliminato non soltanto tutti i fitofarmaci nocivi, ma anche quei prodotti che possono generare un rischio per la salute umana». Bussinello va fiera del progetto RRR (Riduci, Risparmia, Rispetta), protocollo di certificazione che prevede pratiche sostenibili per far diventare la Valpolicella un’area vitivinicola a basso impatto ambientale, attenta alla biodiversità, alla qualità dell’uva, alla salute dei suoi abitanti, al controllo degli sprechi e delle risorse naturali. Gli ultimi dati indicano 132 aziende certificate RRR e oltre 1.100 ettari, con una crescita dei terreni coltivati in modo sostenibile pari al 31 per cento. Un buon risultato, per il Consorzio, che però rimarca: «C’è bisogno di un lavoro di squadra, dalla Regione alle amministrazioni locali fino ai produttori: insieme dobbiamo essere in grado di garantire sostenibilità sotto tutti i punti di vista, economico, etico e ambientale». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Camilla Madinelli