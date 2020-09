Qui si lavora ancora. «Ma ce la faremo»

Lavori in corso e corsa contro il tempo, in tre scuole del comune di Negrar di Valpolicella, per sistemare gli spazi didattici interni e renderli adatti alle nuove norme adottate dal Governo che prevedono il distanziamento tra gli alunni in classe. L’amministrazione comunale ha affidato a due ditte del settore edile la sistemazione delle scuole primarie di Negrar e di Santa Maria e della scuola media nel capoluogo. Per tali interventi ha ricevuto un contributo di 40mila euro proveniente dal Fondo europeo di sviluppo regionale, erogato in proporzione al numero della popolazione scolastica. «I lavori devono essere conclusi per l’inizio delle scuole, lunedì», sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Bruno Quintarelli. «È una fatica, ma una fatica che si deve fare per permettere il ritorno a scuola dei nostri ragazzi e sopportando eventuali disagi. Il Covid ci ha imposto non poche difficoltà». Nel contempo, alla primaria del capoluogo, l’amministrazione locale sta terminando il cantiere esterno per cambiare volto e posizione all’ingresso della scuola che viene spostato da via don Calabria a via Cavalieri di Vittorio Veneto. Nessuna modifica strutturale, invece, nelle primarie di San Peretto e di Fane e nella scuola dell’infanzia di Prun: sono tutte e tre già adeguate e in linea con le ultime disposizioni governative. Nei tre edifici scolastici interessati dagli interventi edilizi vengono demolite alcune pareti in cartongesso o laterizio per aumentare i metri quadrati di superficie stanze e trasformarle in classi garantendo la distanza di 1,60 metri tra i banchi. Agli abbattimenti seguono i lavori di ripristino di intonaci, pavimenti e soffitti; naturalmente vengono spostati anche gli impianti contenuti nelle parti demolite. Alla primaria di Negrar, che dispone tra piano terra e primo piano di 14 aule, un’aula di informatica, due aule speciali, due mense e un auditorium, per garantire il distanziamento vengono collocate delle classi nelle aule mensa e special. Per renderle adeguate all’attività scolastica quotidiana vengono demolite sei pareti in cartongesso, così da aumentare la superficie dei locali esistenti e creare un’aula unica attraverso l’unione di due. Due aule fino ad oggi separate vengono unite anche alla primaria di Santa Maria, che dispone in totale di nove aule al piano terra, tramite la demolizione di due pareti in laterizio. Infine, piccola rivoluzione alle scuole medie di Negrar dove si trovano tra piano terra e primo piano 17 aule, una biblioteca e una sala lettura, tre aule studio, un refettorio, tre aule speciali, un’aula magna, gli uffici di segreteria e dirigenza. Molti di questi spazi aggiuntivi alle aule, per ottemperare la normativa, saranno sacrificati per far posto all’attività didattica: quest’anno le classi verranno collocate infatti anche nelle aule speciali, negli uffici, in biblioteca e sala lettura, nel refettorio, nelle aule studio e in un ufficio. Otto in totale le pareti smantellate per aumentare la superficie dei locali. •

Camilla Madinelli