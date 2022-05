Quando la sauna diventa spettacolo: in Valpolicella i campionati italiani di Aufguss

Inizierà domani 27 maggio, al Sauna Village di Aquardens, il Parco Termale più grande d’Italia, l’ottavo campionato italiano di Aufguss, disciplina dedicata al mondo degli amanti delle saune e dello spettacolo che negli ultimi anni ha riscosso sempre più successo, coinvolgendo appassionati in tutta Italia. Il campionato, che si snoderà nel fine settimana del 27, 28 e 29 maggio, prevede una competizione tra 13 singoli e 10 team diversi, che renderanno i caldi ambienti delle saune dei veri e propri palcoscenici di musica e spettacolo.I migliori concorrenti si sfideranno davanti a una giuria nazionale e nella finalissima di domenica 29 maggio verranno decretati i migliori Aufgussmeister d’Italia, ai quali si apriranno le porte dei campionati mondiali, il prossimo autunno in Olanda.

«Tra i candidati alla vittoria, quest’anno, siamo orgogliosi di avere alcuni dei nostri maestri di sauna, che sono divenuti campioni sempre più richiesti anche in ambito internazionale. Questo ci riempie di orgoglio per la crescita e l’alto livello di professionalità dello staff. La sauna spettacolo è diventata sempre più in voga tutto l’anno ed apprezzata soprattutto in estate per mitigare il clima afoso della bella stagione e trarne massimo beneficio per la termoregolazione corporea; proprio per questo i campionati sono stati calendarizzati con l’arrivo delle alte temperature», commenta Federica Reani, General Manager di Aquardens.

Soddisfatto anche Paolo Dell’Omo, nel direttivo di AISA, l’Associazione Italiana Saune e Aufguss: «Ancora una volta Aquardens ci ospita nella sua splendida cornice. L’Aufguss è una disciplina, al confine tra lo sport, la tradizione e lo spettacolo, che sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone in Italia e nel mondo e che piace sempre di più». Le prossime date importanti da segnare in calendario per gli amanti del mondo saunistico sono il 3, 4 e 5 giugno dove Aquardens accoglierà ospiti d’eccezione olandesi di calibro internazionale, tra cui alcuni campioni mondiali, Sigrid Vanrijswij, Simone Renken, Gideon Fijma, Ashley Fijma, Carlin van den Heuvel, Ronald van den Heuvel.