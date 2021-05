Puliranno il progno per salvare l’Adriatico

Fermare i rifiuti prima che arrivino al mare, ripulendo gli argini di fiumi, torrenti e corsi d’acqua in generale. È questa la nuova missione dell’associazione Plastic Free con il progetto «Un po’ prima del mare». Su questa linea il gruppo operativo in Valpolicella ha organizzato per dopodomani una nuova pulizia del progno di Negrar dopo la prima eseguita in un tratto del capoluogo il 18 aprile, insieme alla bonifica di un vaio tra Mazzano e Saline trasformato in discarica. L’appuntamento per i volontari attivi e i cittadini che desiderano dare una mano per la buona riuscita dell’iniziativa patrocinata dal Comune è alle 8.30 davanti all’ingresso del cimitero di Negrar. Per partecipare è necessario iscriversi, collegandosi al sito www.plasticfreeonlus.it. Per informazioni, telefonare al 346.6100808. Prima di entrare nel progno e iniziare l’attività bisognerà passare da un check-in stabilito dagli organizzatori, in modo da agire in sicurezza, rispettare le misure anti Covid, ritirare divisa e sacco per la raccolta se lo si desidera. I punti di ingresso nel letto del progno saranno due, inoltre, e le persone saranno indirizzate nell’uno o nell’altro. «Il mare comincia dagli scarichi delle nostre case, dai tombini in strada e dai fiumi, attraverso i quali vengono trasportate tonnellate di rifiuti», afferma la referente del gruppo Valpolicella di Plastic Free, Edyta Wytrykowska in Rampazzo. Un esempio su tutti? «Nel Po ne transitano ogni giorno verso il mare da tutto il Nord Italia 11 tonnellate», spiega. Per questo domenica sulle sue sponde in quattro regioni, dal Piemonte al Veneto, in oltre 40 punti saranno impiegati 5mila volontari nel prevenire che tutto quello che viene gettato e accumulato sugli argini inizi il viaggio verso l’Adriatico». In questo contesto, insomma, «Negrar vuole fare la sua parte e fare prevenzione a monte», conclude la referente. «Andremo a rimuovere tutti i rifiuti prima che l’acqua piovana li trascini nell’Adige e poi nel mare». •.