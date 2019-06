Primo Consiglio con colpo di scena

Primo consiglio comunale a Dolcè per la nuova amministrazione, guidata ancora da Massimiliano Adamoli della lista Paese Mio. Un consiglio con inatteso colpo di scena finale. Ma andiamo con ordine. Il sindaco ha ringraziato l'elettorato, ha giurato, fatto gli auguri al consiglio comunale perché si lavori in modo trasparente e sincero, e presentato la sua squadra e le deleghe: a Mirco Ardieli politiche del lavoro, protezione civile, settore lapideo; Nicola Benvenuti all'urbanistica, manutenzioni, ambiente, parchi, trasporti; Ivan Castelletti alla polizia locale, sicurezza, videosorveglianza, enti e Gal. Poi ad Alessandro Castioni la promozione del territorio, l’informatizzazione e lo sport, a Carmine d'Onofrio il bilancio e a Mattia Fumaneri le politiche agricole e le associazioni. Angelo Zanesi è stato nominato vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e al sociale e Sara Chiappa è assessore esterno al personale, alle pari opportunità e alla cultura. La giunta, quindi, essendo Dolcè sotto i tremila abitanti, è formata dal sindaco Adamoli, dal vicesindaco Zanesi e da Sara Chiappa, esterna, in quanto era necessaria la presenza di una donna. Nei banchi della minoranza siedono Sara Gasparini, Mirco Magagnotti e Fausto Zangrandi. Tutti i punti sono stati accolti all'unanimità, anche le linee elettorali. Adamoli ha ricordato i principi ispiratori che riguardano il territorio e la sua valorizzazione specie per quanto riguarda il vino e il marmo, la tutela dell'ambiente, i trasporti, l'assistenza domiciliare, le scuole, le associazioni, lo sport come canoa, free climbing, cicloturismo, trial e soprattutto la pista ciclabile «Cicladige» che collega la Valpolicella e Verona al Trentino. Da realizzare c'è poi la costruzione già finanziata del ponte tibetano a Ceraino, una passerella condivisa con il comune di Rivoli, che porterà alla creazione di due anelli ciclopedonali unici in un territorio da «gustare». Da risolvere l'annoso problema del nuovo ponte sull'Adige tra Peri e Rivalta. Nelle intenzioni c'è anche l'ampliamento della sentieristica. «Nel corso di questo mandato, come già successo nello scorso», ha sottolineato Adamoli, «varierò la composizione della Giunta per dare soddisfazione alle persone e fare un ricambio di menti fresche». Al termine il colpo di scena con l'intervento del consigliere comunale di opposizione Sara Gasparini, che in campagna elettorale ha raggiunto quasi il 50% delle preferenze. La Gasparini, infatti, ha chiesto espressamente il commissariamento del Comune di Dolcè per reiterate violazioni di legge. «Inizialmente il mancato rispetto dei termini di presentazione dei dati e dei documenti», ha detto, «e poi per la gravissima violazione nel rispetto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018, avvenuta con la seduta del consiglio comunale del 16 maggio 2019 e non entro il 30 aprile». Il sindaco si è detto tranquillo: «Risale allo scorso mandato e la Prefettura non ha rilevato nulla», ha affermato. •

Giancarla Gallo