Poste, c’è il nuovo centro per consegne più veloci

Poste Italiane ha aperto da gennaio un nuovo Centro di distribuzione standard, in via Fleming 5, nella zona industriale di Settimo di Pescantina. «L’insediamento», spiega Alessandra Bastianello, responsabile dell’area manager per Verona, Trentino e Alto Adige, «occupa un’area di circa mille metri quadri, metà coperti e metà per l’esterno. Vi lavorano 39 dipendenti e raggruppa i precedenti Centri di Bussolengo, Arbizzano e San Pietro in Cariano. L’accentramento delle strutture precedenti in un’unica sede a Pescantina ha determinato un’ottimizzazione dei processi, più efficienza nel lavoro, un ampliamento e miglioramento degli spazi e un contenimento dei costi». L’area di destinazione della posta e dei pacchi smistati a Settimo serve un territorio che comprende gli otto Comuni di Bussolengo, Fumane, Marano Di Valpolicella, Negrar Di Valpolicella, Pastrengo, Pescantina, San Pietro In Cariano e Sant’Anna D’Alfaedo. I portalettere che ogni giorno partono da Settimo sono 33 suddivisi in aree di base (posta ordinaria) e business (portalettere per esigenze speciali), con un parco mezzi che comprende 16 auto, 17 motorini con i quali quotidianamente i portalettere raggiungono oltre 80mila abitanti e più di 7mila500 imprese. Prossimamente, in una linea green di sostenibilità ecologica, sono in arrivo cinque tricicli e quattro auto elettriche. La giornata lavorativa dura dalle 6.30 alle 20.27. Il nuovo Centro dispone di attrezzature di ultima generazione, che permettono di ottimizzare il lavoro degli addetti. Nuova anche la concezione degli strumenti di lavoro, come i carrelli per la movimentazione interna della posta, bilance e casellari, che consentono di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità. I volumi medi giornalieri sono di circa 600 chili di posta ordinaria; oltre mille invii di posta registrata e circa 300 pacchi al giorno, secondo la media di marzo 2021. Gli spazi sono suddivisi nell’area di arrivo e scarico dei camion, sperata dal resto dell’interno per tutta la durata dell’operazione, e in tavoli di registrazione smistamento. «Alle 19.45», precisa Bastianello, «è previsto l’ultimo recapito serale per andare incontro sempre più da vicino alle esigenze dei cittadini». «Il carattere strategico di Settimo», sottolinea Vincenza Giotta, responsabile del Centro di distribuzione, «ha riunito tutti i portalettere di questa area che possono avere un unico coordinamento e per Poste Italiane questo è un punto di forza nel servizio alla gente. Sta cambiando il nostro modo di lavorare per rendere più sostenibile il percorso dell’azienda».•.