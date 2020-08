Pic nic serale sotto le vigne Appuntamento a Cavalo

Domani, a Cavalo di Fumane, alla cantina Stefano Accordini Valpolicella wines, si potrà partecipare ad uno dei pic-nic sotto le stelle, nei vigneti, della serie «InVigna». È il settimo pic nic in vigna, una proposta che finora ha riscosso un successo ben oltre le aspettative, facendo registrare in molte date il tutto esaurito. Oltre al vino e al cestino di prodotti locali, che si potranno consumare su una coperta tra le vigne della tenuta, al sottofondo musicale e alle luci soffuse, a caratterizzare questa tappa in località Camparol a Cavalo, ci saranno anche le fresche temperature e il panorama regalati dalla posizione alto collinare in cui si trova la cantina. «InVigna», ideata da Chezia Ambrosi e Chiara Lavarini, è patrocinata da Confagricoltura Verona, Coldiretti Verona, Anga (Giovani di Confagricoltura), Coldiretti Giovani Impresa Verona e Confagricoltura Veneto. Info e iscrizioni alla serata, che inizia alle 20 con la consegna dei cestini al numero 329 7859891; mail invigna2019@gmail.com. Biglietti compresi tra i 16 (bambini) e i 29 euro (adulti). Per chi desidera partecipare al tour guidato della cantina, alle 19, con assaggio e spiegazione dei vini, quota aggiuntiva di 10 euro. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al 14 agosto. • C.M.