«Vi racconto la mia rianimazione»

L’infarto, la corsa per posizionare lo stent coronarico, l’angioplastica e poi quattro giorni «in un altro mondo, quello della terapia intensiva». A 44 anni sono tutte le esperienze che ha messo in fila Roberto Bussola, private banker molto noto anche perché assistente consolare del console onorario d’Austria a Verona e, tra gli altri incarichi, presidente del Comitato benefico Festa de la Renga: sul giornale, oggi, ci è voluto tornare lui, «per raccontare quel che normalmente non è raccontabile. Quando approdi in terapia intensiva la situazione è difficile, quasi sempre sei più di là che di qua: a me, invece, è capitato di scoprire tutta la straordinaria umanità che in questo posto fuori da mondo lavora facendo dell’accudimento la prima cura». La corsa che da Pescantina, una mattina di inizio luglio, gli ha salvato la vita ha avuto come destinazione l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, tra pronto soccorso, sale operatorie, terapia intensiva, cardiologia. «QUEL CHE PIÙ mi ha segnato, però, è stata la rianimazione: ho sperimentato lì la straordinaria umanità che questi medici e infermieri hanno per le persone, che sono inermi, indifese, fragili. Ti ritrovi lì dentro, pieno di limiti, capisci che hai bisogno di tutto, che devi chiedere aiuto per qualsiasi cosa. C’è la frustrazione, l’imbarazzo per l’incapacità di fare da solo anche le cose più elementari e queste persone trasformano ogni istante in qualcosa di prezioso. Non c’è la vita che scappa, lì dentro, c’è la vita e basta», dice Bussola. E aggiunge: «Proprio lì dentro capisci che il fatto negativo è una parentesi per la quale impari a sorridere ogni giorno. Mi hanno preso per mano e mi sono sorpreso che anche il sorriso e l’allegria abitino un reparto così». Racconta di un tempo sempre presente che non sembra trascorrere mai, di lancette che sembrano sempre ferme, «delle ore ingannate ad anagrammare la scritta dell’uscita di sicurezza». Attorno a lui pazienti incoscenti, quel filo di vita che fa ancora battere il cuore, lo scontro col dolore dei familiari perché quando sei lì, in quei letti semi verticali pieno di tubicini e sensori ti senti in trappola. «Ecco perché tutta questa attenzione alla persona, la stessa che ho sperimentato in tutti gli altri reparti, l’impegno a ritenere i suoi desideri come cose fondamentali. Non trovo un’altra parola adatta», aggiunge Bussola, «io in terapia intensiva ho ricevuto le coccole. Per questo voglio dire il mio grazie, per non dare nulla, di questa dedizione, per scontato». L’ELENCO dei grazie è lunghissimo e tocca tutte le unità specialistiche che ha conosciuto ma anche i suoi affetti, le persone che lo hanno costretto a correre in ospedale: «Ho imparato che non si può essere ovunque e per tutti, che è fondamentale prendersi cura di se stessi, imparare ad ascoltarsi, a volersi bene: non siamo invincibili», conclude Bussola, «lo dice uno che pensava di avere una banale sciatalgia e che dopo l’elettrocardiogramma ha visto piombargli davanti otto medici». •

Paola Dalli Cani