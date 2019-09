Una storia lunga quattro generazioni

Un storia lunga 120 anni: il salumificio Pavoncelli di Pescantina, fondato da Ernesto nel 1899, celebra con una festa alla Dogana Veneta di Lazise, oggi, questo significativo anniversario, ormai alla quarta generazione. Sergio e Fabio sono i due fratelli della terza generazione che hanno traghettato il salumificio dagli anni ’70 a oggi e hanno operato il trasferimento dalla storica sede di via Marconi al nuovo stabilimento di Santa Lucia. Ora al timone è il quarantacinquenne Marco, figlio di Fabio, assieme ai fratelli Elisa e Diego e ai cugini Silvia, Guido e Andrea. Il fondatore Ernesto, originario di San Giovanni Lupatoto, iniziò pionieristicamente la produzione di sopresse artigianali e nello stesso tempo aveva organizzato il commercio al minuto di carne. Affrontò poi la prima trasformazione industriale della lavorazione e riuscì a superare senza problemi la Prima Guerra mondiale. Quando i cinque figli entrarono in azienda venne avviato lo sviluppo commerciale dei prodotti. Durante la Seconda guerra mondiale, il salumificio fu precettato dal regime fascista in qualità di fornitore ufficiale delle truppe germaniche, anche in considerazione del fatto che Pescantina era la sede dei magazzini delle truppe germaniche di occupazione. Fu un periodo, quello alla fine della guerra, che lasciò molte conseguenze: nei giorni dello «sgancio» che seguì la Liberazione del 25 aprile del 1945, i Pavoncelli subirono la perdita di mezzi e macchinari. E i due fratelli Angelo e Guido, con l’aiuto della sorella Luigina, scomparsa da poco a 111 anni, dovettero ripartire da capo. Vennero ricostruiti i capannoni e l’attività riprese. Furono anni di grande lavoro, proprio nel momento in cui nuovi mercati, oltre Verona, venivano conquistati dai prodotti Pavoncelli: Roma, Napoli, Trieste, Milano, la Svizzera e infine quella che diventerà una roccaforte commerciale, la piazza del Trentino Alto Adige. Negli anni ’90 il trasferimento nella nuova sede di Santa Lucia, dove il salumificio opera tuttora. «Una storia», commenta il patriarca Sergio, che ha passato la soglia degli 80 ed è ancora il primo ad arrivare in ufficio, «che mantiene una tradizione familiare ininterrotta che è riuscita a superare molti momenti difficili e della quale siamo particolarmente orgogliosi». •

L.C.