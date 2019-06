Ad accorgersene è stato un operaio che doveva fare la manutenzione dei filtri dell’aria condizionata. Ha aperto la porta dell’archivio, ha visto quel disastro e ha chiamato subito la responsabile della biblioteca di Bussolengo che, a fatica, ha trattenuto le lacrime.

Davanti a loro, vernice sul pavimento, sui muri, sui documenti, alcuni dei quali anche molto antichi. «Un gesto vandalico», usa queste parole il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi, per indicare quanto accaduto mercoledì mattina, sotto la luce del sole, nella struttura di piazza Vittorio Veneto. L’archivio si trova nel piano interrato dell’edificio che ospita anche la biblioteca: accanto si trovano i bagni e la sala civica.

Secondo una prima ricostruzione di carabinieri e polizia locale, che stanno indagando sull’episodio, i responsabili del gesto sarebbero entrati nel bagno e da lì, attraverso la finestra, sarebbero andati nelle bocche di lupo, da dove avrebbero poi forzato la finestra dell’archivio. Il tutto mentre al piano di sopra si trovavano dipendenti e alcuni ragazzi, quelli che vanno a studiare nella biblioteca. «E che sono bravissimi», sottolinea Brizzi, «perché ce l’hanno in autogestione, stanno facendo un ottimo lavoro».

«Nulla è stato rubato, spiace per alcuni manoscritti antichi che sono andati rovinati e per gesti del genere che sono incomprensibili, fatti evidentemente solo per il gusto di sporcare. Ora cercheremo di aumentare la sicurezza», conferma Brizzi. Che ieri mattina ha dovuto fare i conti con un altro gesto di vandalismo registrato in via Borgolecco, in centro paese: scritte anarchiche realizzate nella notte su un muro, «ma subito cancellate: nella tarda mattinata non si vedeva più nulla», rassicura il sindaco. •

