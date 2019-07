Ondate di odori in centro paese «Il sindaco scopra la causa»

Primo intervento pubblico dell’ex sindaco - ora consigliere comunale di minoranza - Luigi Cadura: riguarda un’ondata di odori insopportabili che coinvolge in determinate fasce orarie una vasta area del paese. «Da alcune settimane», esordisce il consigliere Cadura, «il centro storico di Pescantina è afflitto da nauseabondi odori, provenienti da un allevamento intensivo e che sembrano arrivare dalla sponda di Bussolengo. Lamentarsi su Facebook o nei bar purtroppo serve a poco. Per questo, il 20 giugno ho preso carta e penna per segnalare l’inquinamento al settore Veterinario dell’Ulss 9, al settore Ambiente della provincia di Verona e ai sindaci dei due comuni, di Bussolengo e Pescantina. Nel silenzio degli altri enti, il settore Ambiente della Provincia, il 26 giugno ha risposto che compete ai sindaci individuare la fonte di inquinamento e intervenire in veste di autorità sanitarie». La lotta agli odori è appannaggio dei sindaci, dunque. Da qui la seconda iniziativa dell’ex sindaco Cadura. «A questo punto», continua infatti, «ho scritto ai sindaci dei due comuni e ai rispettivi comandi di Polizia locale, chiedendo notizie in merito alle attività di indagine intraprese ed ai provvedimenti che intendono intraprendere per tutelare la salute e il benessere dei loro concittadini. Della questione, oltre che il settore Ambiente della Provincia e il settore Veterinario dell’Ulss9, è stata investita anche l’Arpav. Ma, nonostante ciò, tutto tace». «Nel frattempo», prosegue oltre, «migliaia di cittadini di Pescantina e di Bussolengo, visto che sembra che il forte odore sia percepito anche a San Vito al Mantico, sono costretti a tenere porte e finestre chiuse, soprattutto nelle ore più fresche, quelle della sera e del mattino presto quando si potrebbe cercare un po’ di ristoro dalla calura di questa anomala ondata di calore. Anche a Ospedaletto è segnalato un problema analogo e anche in questo caso va sollecitato l’intervento delle competenti autorità». L’oggi consigliere Cadura ragiona, naturalmente, da ex sindaco e conclude: «Ci sono accorgimenti tecnici e norme igienico-sanitarie da far rispettare a tutela del cittadino ed invitiamo i sindaci a muoversi per farle rispettare. Gli abitanti colpiti da questo inquinamento possono intanto far sentire la loro voce. Basta scrivere una mail a questi indirizzi: protocollo@comune.bussolengo.vr.it; protocollo@comune.pescantina.vr.it; dapvr@arpa.veneto.it. Speriamo che qualcosa si muova. Se qualcuno vuole condividere con me queste o altre segnalazioni, può indirizzare una mail a luigi.cadura @comune.pescantina. vr.it». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Cattabianchi