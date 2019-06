Il judo piange il maestro benemerito Ponchini

Il mondo dello sport pescantinese piange Giuliano Ponchini, classe 1950, maestro di Judo, scomparso per tumore. I funerali si svolgeranno oggi, alle 15, nel duomo San Lorenzo. Ponchini iniziò lo judo nel 1969 con l’associazione Judo Club Verona. È stato insegnante tecnico titolare all’associazione Athletic Club Verona dal 1977 al 1981 e quindi del Judo Club Peschiera dal 1982. Nel 1996 fondò il Judo Club Pescantina; da allora è sempre stato insegnante titolare e presidente, con oltre 400 atleti tra bambini e adulti che hanno praticato con lui. Oltre allo judo, ha svolto anche pesistica vincendo i campionati italiani di sollevamento pesi 1979 e 1981 e il campionato a squadre con la Bentegodi Verona, diventando istruttore di Pesistica e Cultura fisica Fipe nel 1988. Cintura nera di Ju-Jitsu e raggiungimento del 1° livello di Metodo globale di autodifesa, ha collaborato con la Regione, partecipando a commissioni per i passaggi di 1°, 2°, 3° Dan. «Giuliano», dice il suo allievo e collaboratore Paolo Dal Fior, «ha raggiunto il 6° Dan nel 2007, il primo in Veneto a sostenere tale esame. Per ciò e per il suo impegno, il consiglio della Federazione italiana Judo lotta karate arti marziali lo ha nominato maestro benemerito, motivo di orgoglio per lui, famiglia, atleti e collaboratori che hanno avuto il privilegio e l’onore di lavorare con lui». •

L.C.