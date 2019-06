Il depuratore in discarica fa discutere

No al depuratore di percolato in discarica: lo ribadisce il sindaco uscente Luigi Cadura che oggi si confronterà con lo sfidante alla carica di primo cittadino Davide Quarella, negli studi di Telearena. «Il 23 maggio scorso», spiega Cadura, «la Conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune, Arpav, Acque Veronesi e Ulss 9, ha approvato in linea di massima il progetto presentato dal Comune di Pescantina per la bonifica della discarica, senza portare altri rifiuti e con due prescrizioni importanti». Secondo le prescrizioni, deve essere prevista una barriera idraulica in grado di depurare la falda superficiale, anche dai Pfas. «Ricordiamo», precisa Cadura, «che la falda superficiale non viene utilizzata ormai da decenni per uso potabile e che nessun problema è stato rilevato sull’acqua potabile». La seconda direttiva prevede che il percolato, che contiene Pfas in elevata concentrazione, dovrà essere trattato in un depuratore che li elimini. «La Regione», puntualizza Cadura, «chiede da tempo che il depuratore venga realizzato in sito, ma il nostro progetto non lo prevede. Entro fine luglio la prossima amministrazione dovrà convocare la Conferenza dei servizi per approvare il progetto con le modifiche richieste. Dal canto nostro non vogliamo nessun depuratore per il percolato a Balconi, anche per evitare il rischio che arrivi percolato da altre discariche». Il candidato sindaco Davide Quarella, sollecitato sull’ argomento, risponde: «Novità inaspettata, quella della richiesta dell’installazione di un depuratore; avrei preferito che dell’argomento si fosse discusso in Consiglio comunale o anche in una riunione informale. Si è sempre detto di dover discutere con tutti qualsiasi ipotesi progettuale, in quanto è argomento che riguarda tutti. Volontà di dialogo da parte dell’amministrazione Cadura non c’è mai stata e ora, qualora eletto, mi attiverò immediatamente con gli enti coinvolti per capire il motivo reale di questa richiesta. Certamente una delle mie priorità sarà aprire un tavolo politico e di dialogo con la Regione, un ente che mai è stato preso in considerazione. Mi chiedo se il tanto sbandierato finanziamento di 65 milioni di euro sia davvero sicuro. Il mio obiettivo è di lottare per una bonifica della discarica, come da sempre richiesta, che comporti la totale assenza di qualsivoglia ulteriore attività che coinvolga la lavorazione di rifiuti a discapito del territorio e della salute di noi tutti». «L’iter della bonifica», continua Cadura, «deve iniziare senza perdite di tempo. Il ministero dell’Ambiente ha trasmesso, nelle scorse settimane, una nuova versione dell’accordo di programma con importanti modifiche. La nuova bozza del programma, innanzitutto conferma ancora una volta la copertura finanziaria della bonifica, senza rifiuti, con 64.994.854,52 di euro concessi dal ministero e un milione e 400mila euro concessi dalla Regione Veneto per le misure emergenziali che sono già in fase di realizzazione. La nuova bozza, questa è la novità, apre la strada ad un possibile coinvolgimento della Regione Veneto quale soggetto attuatore della bonifica». «Siamo già al lavoro», prosegue Cadura, «per concordare alcune necessarie modifiche con l’Arpav e la Regione Veneto e, dopo il ballottaggio di domenica, l’amministrazione che uscirà dalle urne sarà chiamata a sottoscrivere l’accordo nel più breve tempo possibile in modo che l’iter per la bonifica possa iniziare senza perdite di tempo». Stanno procedendo, nel frattempo, i lavori in discarica. Conclude Cadura: «È stata alzata la sponda nord, si sta alzando la sponda est e a breve verrà sistemato l’impianto elettrico in modo che si possa riaccendere la torcia per il biogas. Infine, nel primo Consiglio comunale utile, dopo le elezioni, l’amministrazione che verrà potrà utilizzare i fondi necessari ad un nuovo bando per avviare l’indagine epidemiologica, dopo che alla gara fatta nel 2018 non ha partecipato nessuno». •

Lino Cattabianchi