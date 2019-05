Il condominio Alba: «Ci hanno truffato»

«Dichiarazione sismica in merito alle opere strutturali relative a un fabbricato a destinazione residenziale nel comune di San Giovanni Lupatoto». Peccato che l’edificio in questione si trovi in realtà a Pescantina e che questo dettaglio sia sfuggito a chi ha protocollato il documento: in alto a destra compare il timbro dell’ufficio tecnico del Comune di Pescantina. «In sostanza nel fascicolo del condominio relativo ai cementi armati, presente in Comune e recuperato con un accesso agli atti, abbiamo trovato la dichiarazione sismica che è però per il fabbricato di un altro Comune e privo di tutta l’analisi richiesta a un documento di questo tipo», spiega Giuliano Perina, portavoce delle cinque famiglie residenti nel condominio Alba di viale Verona, Pescantina. La loro via crucis è iniziata un anno fa, con le prime crepe sulla scala esterna: sembrava risolvibile con l’assicurazione dato che l’edificio, costruito alla fine del 2009, era ancora in garanzia. I problemi si sono presentati quando il perito di Axa, la società con cui era stata siglata la polizza, visionando la situazione ha chiesto all’impresa costruttrice la Relazione di Calcolo, un documento necessario per la costruzione di manufatti in cemento armato. E si è aperto un vaso di Pandora, in cui si nascondevano documenti che non corrispondevano alla realtà e altri non esistevano proprio, come la relazione Geologica e quella Geotecnica del condominio, entrambi documenti essenziali per l’esecuzione di un progetto di qualunque struttura. Perina e gli altri condomini hanno preteso la Relazione di Calcolo della scala necessaria per i manufatti in cemento armato, «E abbiamo scoperto che era stata realizzata solo otto anni dopo la creazione della scala, e che era pure sbagliata: nel certificato era descritta la posizione Gps della scala in questione. È bastato inserire l’indicazione sul telefonino per renderci conto che il Gps portava non qui, ma in località Bardoline, a tre chilometri e mezzo di distanza». Ne è seguita una denuncia ai carabinieri per «truffa e falso documentale», cui se ne è aggiunta un’altra nei giorni scorsi, dopo la scoperta che anche la dichiarazione sismica riporta significative anomalie. Scavando tra i documenti dell’edificio, Perina ha scoperto l’esistenza di una Cms, (comunicazione di manutenzione straordinaria per attività di edilizia libera) «nella quale l’azienda costruttrice informava circa un intervento di innalzamento di una canna fumaria, che avrebbe richiesto l’inserimento di tubazioni per il carico e scarico di materiale combustibile. Ma controllando la sua visura camerale, ho scoperto che non era abilitata a questo tipo di intervento». Perina ha fatto causa scoprendo anche che era stato dichiarato un fornitore della canna fumaria sbagliato, «perché non l’aveva prodotta lui». «Questo esempio evidenzia come nella nostra Regione da un lato manchi una cultura geologica-geotecnica rivolta alla prevenzione dei danni e alla salvaguardia delle strutture, dall’altro una carenza nei controlli», denuncia Tatiana Bartolomei, presidente dell’ Ordine dei Geologi del Veneto, che saputa la situazione del condominio Alba ha messo a disposizione dei residenti l’ufficio legale dell’ordine. «La normativa nazionale in questo settore c’è», aggiunge Bartolomei, «bisogna applicarla e farla rispettare. Purtroppo quello di Pescantina non è un caso isolato, ma risulta una usuale e cattiva pratica relativamente diffusa nella nostra Regione. I motivi sono molteplici, ma ancora una volta si evidenzia la mancanza di tecnici specialistici negli enti pubblici». Nel frattempo, a soli 10 anni dalla costruzione, il condominio di viale Verona dà i primi segnali di cedimento. Non solo nella scala, dove le crepe di moltiplicano così come i pezzi di marmo che si staccano, preoccupando anche per la sicurezza. «La mia dirimpettaia», spiega Perina, «è anziana», lasciando intendere che quella scala sospesa nel vuoto (a ginocchio si dice in gergo) ora fa un po’ paura. «Una signora ha un cedimento nel giardino, in un altro appartamento il camminatoio esterno si è staccato dalla parete. Abbiamo subito un danno patrimoniale enorme», conclude Perina a nome degli altri condomini, «speriamo che la Procura intervenga il prima possibile». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Lorandi