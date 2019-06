Fondazione, polizza sul futuro ortofrutticolo

I due Comuni di Pescantina e Bussolengo, comproprietari degli stabili e dell’area dove storicamente si svolge il Mercato ortofrutticolo intercomunale di via Molinara, con le delibere congiunte di Giunta del 4 aprile, hanno concesso in uso per 20 anni, a titolo gratuito, l’immobile alla «Fondazione per la promozione dei prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina» che subentra alla storica società di gestione. «Questo atto», spiegano i sindaci Roberto Brizzi e Luigi Cadura, «completa l’iter iniziato lo scorso autunno per affidare alla Fondazione la gestione integrale del Mercato intercomunale alla produzione di Bussolengo e Pescantina». A settembre 2018, infatti, i due Comuni hanno ritenuto di inquadrare l’attività del mercato alla produzione all’interno di un servizio pubblico locale di promozione dei prodotti agricoli, servizio privo di rilevanza economica e affidato alla neonata Fondazione. Nei due Comuni si producono prodotti agricoli di eccellenza che devono trovare una adeguata remunerazione per consentire alle famiglie contadine di continuare l’attività agricola tradizionale, con un presidio del territorio, fondamentale anche per garantire l’equilibrio ambientale. Un orientamento che ha una ricaduta diretta sulla commercializzazione dei prodotti. «La frutta coltivata a Bussolengo e Pescantina, in particolare le pesche», continuano i sindaci, «è particolarmente adatta ad un consumo sul posto. Per questo molte aziende si stanno indirizzando anche alla vendita diretta ed il Mercato ortofrutticolo ha iniziato rapporti con la Grande distribuzione locale per realizzare angoli dedicati alle produzioni locali, permettendo al consumatore di scegliere un prodotto più fresco, più salutare e con migliori caratteristiche di quello di importazione». Il Consiglio della Fondazione, nominato lo scorso autunno, è presieduto da Andrea Bertoldi ed è costituito dai consiglieri Paola Peretti, Daniele Berzacola, Davide Montresor e Gianluca Fugolo, tutti agricoltori e conoscitori del territorio, e Marco Vanoni, libero professionista, un passato con numerose qualificate esperienze in aziende partecipate e attuale consigliere della Camera di Commercio, oltre che membro del Consiglio di vigilanza dell’aeroporto Catullo. Concludono Brizzi e Cadura: «Confidiamo che, avendo dotato la Fondazione di risorse economiche e personali adeguate, con un periodo di utilizzo delle strutture sufficientemente lungo, possa essere programmata l’attività di promozione dei prodotti agricoli del territorio con effetti benefici su ambiente, agricoltura e l’intera economia del territorio». •

Lino Cattabianchi