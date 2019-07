Discarica, sbloccata la bonifica

Prima trasferta romana al ministero dell’Ambiente per il sindaco Davide Quarella. Sul tappeto, il confronto con la nuova direttrice generale, dottoressa Maddalena Mattei Gentili, relativo ai problemi della discarica di Ca’ Filissine per la cui bonifica, senza apporto di rifiuti, sono stati stanziati 65 milioni di euro. Due i punti in primo piano: l’individuazione del soggetto attuatore e i passaggi necessari, compreso l’aspetto economico, per arrivare alla firma dell’accordo di programma e dare finalmente il via ai lavori. «Avevamo già avuto dalla Regione, in un precedente incontro con l’assessore Gianpaolo Bottacin», spiega il sindaco Quarella, «la disponibilità di quest’ultima a dare vita a un soggetto attuatore della bonifica, individuato in una società controllata da cui si potrebbe partire per l’accordo di programma. Questa ipotesi di lavoro è stata accettata dalla dottoressa Gentili che ci ha illustrato i passaggi successivi per arrivare alla definizione dell’accordo di programma». «Il primo passaggio che dobbiamo fare adesso», prosegue Quarella, «consiste nelle osservazioni alla bozza dell’accordo di programma inviataci dal Ministero, che verranno redatte in accordo da Comune e Regione. Il punto in comune sarà individuare e motivare la figura del soggetto attuatore che avrà le funzioni di coordinamento per l’attuazione del progetto di bonifica, che, ribadisco, sarà senza apporto di rifiuti». Affrontato anche l’aspetto economico di tutta la vicenda, e cioè l’erogazione dei 65 milioni già stanziati dal precedente governo per la bonifica di Ca’ Filissine. «Su questo punto abbiamo fatto un passo avanti significativo», precisa il sindaco, «il finanziamento verrà erogato in cinque tranche nei prossimi cinque anni, a copertura via via dell’avanzamento degli interventi in discarica. Nella bozza di accordo di programma si parlava di erogazioni per ogni stato di avanzamento dei lavori in relazione alla disponibilità di bilancio. La nostra preoccupazione era che queste erogazioni potessero venire meno in mancanza di disponibilità di bilancio. I fondi, è bene precisarlo, verranno messi a disposizione del soggetto attuatore e non passeranno dal bilancio del Comune». Sui tempi di avvio della macchina della bonifica, però, Quarella procede con cautela: «È prematuro fissare un obiettivo perché dipende dalle osservazioni che faremo con la Regione», mette le mani avanti. «Poi dovrà intervenire il parere della Corte dei conti e solo a quel punto si potrà sottoscrivere l’accordo tra il Comune che ha redatto il progetto, il ministero dell’Ambiente, la Regione Veneto e Arpav». Della delegazione di Pescantina facevano parte Angela Fioretta, assessore all’ambiente; il vicesindaco Davide Pedrotti; la presidente del consiglio comunale Vittoria Borghetti e, in rappresentanza del Movimento Ambiente & Vita, il presidente Gianluca Godi. «Alla nostra comitiva si è unita la parlamentare della Lega Vania Valbusa che ha sollecitato l’incontro al ministero e che ringrazio», commenta il sindaco Quarella. La Regione era presente con l’ingegner Nicola Dell’Acqua, direttore dell’area Tutela e sviluppo del territorio, il quale non ha partecipato all’incontro con la dottoressa Gentili, ma a un incontro a margine per analizzare tutti gli aspetti discussi e in particolare la redazione delle osservazioni all’accordo di programma. •

Lino Cattabianchi