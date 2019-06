Dalla caserma alla bottega Enzo e i 50 anni di barbieria

Cinquant’anni in barbieria: Enzo Zamperini spegne col figlio Cristiano le cinquanta candeline di attività a Pescantina nel suo negozio di via Pozze 10. «Risale, infatti al 25 giugno 1969», racconta Enzo, «l’autorizzazione, a firma del sindaco Fabio Dell’Anna, ad esercitare il mestiere di barbiere per me che allora avevo solo 22 anni ed ero appena tornato dal servizio militare negli Alpini a Dobbiaco. Quella era stata un’ottima palestra perché, da barbiere, avevo a disposizione un intero battaglione su cui affinare la mia tecnica di taglio. Alla fine ero pronto per lanciarmi nella libera professione. Erano anche altri tempi». Prima di partire in grigioverde Enzo lavorava alle scarpe ma al sabato e alla domenica si impegnava come garzone di bottega da Alberto Bissoli a Bussolengo, in via De Gasperi. E poi ha esercitato per breve tempo a Mori in Trentino, prima di arrivare al Chievo da Alfonsino Boscaini che allora faceva il tassista ma anche il barbiere. «Dal 1969, ho aperto a Pescantina, in via Are 21», continua Zamperini, «la mia prima barbieria rilevando la bottega del mitico «Togneto» Zecchinelli, uno dei barbieri più gettonati del paese». Poi le altre due sedi in via Are 77 e via Are 195. Dopo quasi vent’anni di professione, la decisione del figlio Cristiano di entrare in bottega. «Nel 1988 è entrato anche mio figlio Cristiano». Nel 2010 il grande salto nella sede di proprietà in via Pozze 10, dove opera anche Alessia nel settore femminile. Appassionato di pesca, Enzo Zamperini ha fondato la società Pescasportiva Adige di cui è tuttora presidente. «È la grande passione della mia vita», conclude Enzo. «dopo le chiacchiere della settimana in barbieria, ho proprio bisogno di stare da solo. E il fiume mi offre sempre un’opportunità meravigliosa». Oggi alle 18, alla Barbieria di via Pozze 10, ci sarà una festa per amici e clienti. •

L.C.