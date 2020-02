Cristina Pozzi ospite di Inner Wheel

Cristina Pozzi, Young global leader del World Economic Forum per il quinquennio 2019-24, milanese ma veronese d’adozione, interverrà su «Future - Benvenuti nel 2050. Cambiamenti, criticità e curiosità» domani a Villa Quaranta di Ospedaletto Pescantina, ospite alle 19.30 di una serata interclub con Inner Wheel e Rotaract Verona Nord promossa dal Rotary Club Verona Nord. Ceo di Impactscool, Pozzi ha ricevuto il prestigioso riconoscimento internazionale del World Economic Forum. Laureata in Economia alla Bocconi, ha fondato nel 2006 con Andrea Dusi Wish Days, venduta nel 2016 a Smartbox. Dal 2017 si dedica maggiormente alla divulgazione ed è autrice di «Benvenuti nel 2050. Cambiamenti, criticità e curiosità» (Egea, 2019). «Cristina Pozzi potrà raccontare scenari di attualità», afferma il presidente del Rotary Club Verona Nord, Giuseppe Palleschi. «Lei li vive in prima persona, ma riguardano ognuno di noi. Ambiente, società, collaborazione sono temi che ci stanno a cuore e che desideriamo divulgare».

C.M.