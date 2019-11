Cambiamento del clima ed energia Arriva la proposta del circolo Pd

Oggi a Bussolengo, alla scuola ex Danese, Circolo anziani a fianco dell’Ipab, alle 20,45, si tiene una serata organizzata dal circolo Pd di Bussolengo e Pastrengo dedicata a Emergenza climatica e cambio del modello veneto di sviluppo. La conferenza sarà aperta da Lorenzo Albi, pianificatore ed esponente di Legambiente che parlerà del tempo che resta per reagire alle mutazioni climatiche che stanno dando segni di una preoccupante accelerazione. Stefano Fracasso, consigliere regionale, illustrerà i passaggi fondamentali dello studio «Veneto 100% sostenibile rinnovabile efficiente». La ricerca del Centro studi di economia e tecnica dell’energia Levi Cases dell’Università di Padova ha analizzato e tracciato le traiettorie e le prospettive per un Veneto che vuole fermare il riscaldamento globale. L’obiettivo è una regione a energia rinnovabile e zero emissione di Co2 entro il 2050, considerando unicamente le tecnologie esistenti nella mobilità, nei servizi pubblici, nell’edilizia, nella produzione energetica. «È una proposta politica e operativa per un nuovo modello di sviluppo veneto, economico e industriale», spiega il segretario del Pd di Bussolengo, Leandro Donati. L’epoca della moltiplicazione dei siti inquinati, dell’incremento dell’infiltrazione criminale, dello spreco di territorio, va consegnata al passato». Luigi Cadura, consigliere comunale ed ex sindaco di Pescantina, parlerà della bonifica a Ca’ Filissine. •

L.C.