Ca’ Filissine, manca la firma per partire con la bonifica

Toni accesi in Consiglio sulla discarica di Ca’ Filissine, per la quale hanno presentato due interpellanze a risposta scritta il consigliere Alessandro Reggiani di Cittadini per Pescantina e i quattro consiglieri Luigi Cadura (Pd), Paola Zanolli e Guendalina Corbioli (Pescantina Democratica) e Rosanna Lavarini (SiAmo Pescantina). Reggiani ha chiesto lumi sui 65 milioni di euro e sulla bonifica e messa in sicurezza del sito di Ca’ Filissine, ribadendo la necessità di affrontare il tema in Consiglio. «Chiedo che l’argomento discarica venga sottoposto a tutto il consiglio comunale per meglio comprendere questi accordi e relazionare con chi sono stati presi di preciso», ha concluso Reggiani. Più articolate le richieste della seconda interpellanza, introdotta da Luigi Cadura, in merito alla volontà espressa dall’amministrazione Quarella di proseguire il percorso tracciato dalla Conferenza dei Servizi del 23 maggio 2019; di avviare interlocuzioni con gli enti interessati per giungere in tempi rapidissimi alla firma dell’Accordo di programma. Cadura ha chiesto chiarimenti sul ruolo della Regione dopo che questa, in un primo tempo dichiaratasi indisponibile, ha cambiato orientamento individuando in Veneto Acque spa, società controllata dalla Regione del Veneto, il soggetto attuatore al posto di Sogesid spa, società pubblica di proprietà del ministero dell’Economia. Infine l’ex sindaco ha ribadito la necessità di informare sulla situazione della discarica coniglieri e cittadini. «È importante che la regia della bonifica resti a Pescantina», ha ribadito con forza Cadura. «Benedetti i fondi del governo, ben venga l’aiuto della Regione come soggetto attuatore, ma ci deve essere un unico responsabile dell’attuazione della bonifica (Rua, ndr) e questo deve essere il Comune di Pescantina perché è l’ente più vicino alla popolazione, che ha sofferto i disagi della discarica e che ha bisogno della bonifica e perché questo è previsto dal il Testo unico ambientale». «Se il governo ci ha dato i 65 milioni il merito è del Comune di Pescantina, non certo della Regione. Per la Bonifica di Ca’ Filissine vogliamo essere padroni a casa nostra», ha concluso Cadura. Nel merito ha risposto l’assessore all’Ambiente Angela Fioretta. «La conferenza di servizi verrà convocata non appena verrà depositato da parte dello studio Georicerche il progetto, che è in fase di completamento, entro la settimana corrente». Il progetto, ha spiegato in aula l’assessore, ha dovuto adeguarsi alla perizia di variante sulle misure emergenziali che ha disposto la sopraelevazione della sponda est della discarica. «Noi, come promesso in campagna elettorale», ha proseguito Fioretta, «abbiamo varato il tavolo operativo permanente in tema ambientale, lo abbiamo convocato il 27 settembre con lo scopo anche quello di informare la popolazione sugli sviluppi in tema di bonifica». Sui rapporti con gli enti, Fioretta ha ribadito: «L’amministrazione dal suo insediamento ha preso contatti con la Regione, in particolare con l’assessore competente, e con i funzionari ministeriali per proseguire nell’iter di sottoscrizione dell’accordo di programma per la realizzazione della bonifica di Ca’ Filissine. A seguito della manifestata volontà della Regione di svolgere il ruolo di soggetto attuatore avvalendosi della società partecipata Veneto Acque, il testo definitivo dell’accordo è stato trasmesso dal Comune al ministero dell’Ambiente il 19 settembre, protocollo n.27168». Nel testo sono state previste, tra le competenze di Arpav, anche le misurazioni degli odori. «Le misure emergenziali sono in fase di attuazione in conformità al cronoprogramma approvato con perizia di variante», ha garantito ancora l’assessore, «si è data priorità all’innalzamento della sponda est completata nel mese di luglio e ad oggi sono in corso i lavori di realizzazione dell’impianto elettrico». Al termine delle risposte dell’assessore Fioretta, il consigliere Reggiani si è dichiarato soddisfatto, ribadendo: «Il pallino della discarica va mantenuto in capo al Comune». Completamente insoddisfatto, al contrario, il consigliere Cadura. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Cattabianchi