Ca’ Filissine, Costa promette la firma per la bonifica

«Siamo alle battute finali per l’avvio del programma di bonifica della discarica di Ca’ Filissine». L’annuncio del ministro dell’ambiente Sergio Costa e di Francesca Businarolo, parlamentare del Movimento 5 Stelle, è arrivato poche mattine fa in provincia di Treviso, a visitare una realtà industriale di eccellenza nell’ambito della sostenibilità ambientale: la Contarina di Spresiano. «Manca solo la condivisione», afferma Businarolo, «cioè l’atto finale della firma da parte di Comune di Pescantina, Regione Veneto e Arpav, all’accordo di programma che disciplina le risorse stanziate e definisce le modalità con cui il Comune potrà avvalersi di Sogesid Spa nella funzione di stazione appaltante. Sarà veramente l’ultimo passo, perché il ministro Sergio Costa ha assicurato che la sua firma definitiva, dopo questo passaggio, arriverà immediatamente». Ma in realtà i tempi potrebbero allungarsi, perché proprio il punto relativo al soggetto attuatore del grande progetto è stato rimesso in discussione dal ministero e la modifica di quello che non è certo un dettaglio richiederà molto probabilmente ulteriori passaggi tra i diversi enti coinvolti. La battaglia per la bonifica della discarica per rifiuti solidi urbani in provincia di Verona, censita tra i siti contaminati del piano regionale dei rifiuti a causa della profondità raggiunta dal percolato, va avanti da anni. «L’area», ricorda la deputata di M5S «venne posta sotto sequestro nel 2006, a causa dell’inquinamento delle falde superficiali. Intervenne poi il tribunale di Verona con una sentenza del 2012 che condannò i responsabili per la gestione dell’area e ordinò al Comune l’attuazione degli interventi necessari ad evitare le infiltrazioni nella falda. Una battaglia che ha coinvolto tutta la comunità di Pescantina e che ora, finalmente, grazie all’intervento del ministero dell’Ambiente, vedrà un esito positivo». Il sindaco uscente e ricandidato conferma l’arrivo della nuova bozza di programma: «A metà settimana», commenta il sindaco Luigi Cadura, «è arrivata la nuova bozza a me, ai dirigenti della Regione e di Arpav, con modifiche da condividere da parte di questi enti. Tra i punti, invece di Sogesid come soggetto attuatore, i firmatari dell’accordo dovranno individuare un soggetto pubblico. Sono contento di questa attenzione da parte del ministro Costa e mi auguro che si giunga quanto prima alla sottoscrizione dell’accordo per poter iniziare le operazioni di bonifica di ca’ Filissine. Puntualizza Emanuele Boscaini, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per Pescantina e già presidente del Movimento ambiente e vita, che si è sempre battuto contro la discarica: «Negli ultimi anni, siamo riusciti a bloccare ben due ampliamenti della discarica. Ora che la bonifica partirà, ci sarà comunque molto da fare per la prossima amministrazione. Sono molti i problemi da affrontare: negli ultimi due anni la torcia è rimasta spenta, quindi non c’è stata l’eliminazione del biogas. Inoltre, nell’acqua, sono state individuate tracce di Pfas. Il nostro impegno è per un Comune dove venga rispettato davvero il diritto alla salute». Conclude il sindaco Cadura, ricandidato: «Stanno comunque proseguendo i lavori di messa in sicurezza provvisoria della discarica con l’innalzamento della sponda est e il ripristino dell’impianto di termodistruzione del biogas e due giorni fa, si è tenuta una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di bonifica con Regione, Provincia, Arpav, Ulss 9 Scaligera e Acque veronesi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Cattabianchi