Addio a Luigina Pavoncelli Era la più anziana del Veneto

Il club delle centenarie di Pescantina ha perso la sua leader indiscussa: se ne è andata a 111 anni Luigina Pavoncelli, vedova di Luigi Beghelli, nata il 22 maggio 1908. Era la più anziana della provincia e del Veneto e tra i primi dieci a livello nazionale. E leader Luigina lo è stata per tutta la vita lavorativa, iniziando fin da giovane nel salumificio di papà Ernesto in via Marconi e poi proseguendo la sua attività nel nuovo stabilimento di viale Verona, fondato col fratello Angelo. Di mente vivace e battuta pronta, amava conversare con i nipoti raccontando dei tempi della guerra e di una Pescantina ormai nel libro dei ricordi. Per molti anni è stata assistita dalla fedele badante Marieta che ha dimostrato a Luigina una straordinaria dedizione. Memorabili i preparativi per ogni compleanno, un momento in cui nella casa di viale Verona si raccoglievano amiche, ex operaie del salumificio e nipoti di prima e seconda generazione. Ora il testimone passa a Santa Guardini, nata il 7 febbraio 1914, che ha compiuto 105 anni, seguita da Rina Micheletti (28 novembre 1918) attualmente all’Oasi di Settimo, la casa fondata da don Renzo Zocca, e da Maria Graziani, ospite della casa di riposo Immacolata di Lourdes, che ha compiuto 100 anni il 18 dicembre del 2018. Al secolo sono arrivate quest’anno anche Ines Fiorio (12 febbraio) e Alice Argia Rizzotti (6 agosto). I funerali di Luigina Pavoncelli saranno celebrati domani nel duomo San Lorenzo alle 16.30. •

L.C.