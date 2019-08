A Settimo l’addio a «Gigi» Morando, uomo di sport

Estremo saluto a Villa Bertoldi di Settimo di Pescantina, oggi alle 16.30, per Luigi «Gigi» Morando, scomparso a 72 anni. La sua figura, molto popolare negli anni Sessanta e Settanta, in paese è legata al mondo dello sport. Era stato nelle fila della Polisportiva San Lorenzo, la società biancorossa di calcio fondata dall’allora curato don Remo Castegini e diventata l’interlocutrice della laica rossoblù Ac Pescantina. Prima dirigente e poi giovane presidente della Polisportiva, Gigi Morando faceva parte dei «don Remo boys», un gruppo di personaggi che avevano animato la vita del paese come Ennio Ronconi, Angelin Dall’Ora, Francesco «Checco» Marchesini, i fratelli Luciano e Giuseppe «Ciupy» Donatelli, Gin Boschini, Adriano «Kennedy» Padovani, Renzo Ambrosi e il grande Zeno Quarella, storico cronista dell’Arena e delegato zonale del Csi, che accompagnavano i primi passi sportivi di schiere di ragazzi sulla piazza della chiesa e sul campo del Velodromo San Lorenzo. Tempi eroici con le trasferte sulla mitica Millecento di Angelin Dall’Ora e infinite discussioni sulle teorie del calcio da intenditori al Bar sport di «Checco Spunciòn», nei dopo partita. Una volta esaurita l’esperienza con la Polisportiva, Gigi Morando fondò l’Atletica Pescantina nell’intento di allargare l’offerta sportiva del paese, allora invariabilmente legata al calcio e alla gloriosa società ciclistica bianco-gialla dell’Ausonia, allora in fase di rifondazione. Un momento di rottura con gli equilibri consolidati del mondo dello sport, ma che tuttavia introdusse un sicuro elemento di novità. Anche le ragazze, infatti, potevano accedere per la prima volta ad una disciplina sportiva organizzata. E furono molte a misurarsi sui campi di atletica di Verona e provincia. Un grande animatore di esperienze sportive a carattere sociale è l’immagine che è rimasta di Luigi «Gigi» Morando, già operaio della vecchia Mondadori e appassionato ecologista. •

Lino Cattabianchi