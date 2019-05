Pedrotti il più scelto, il M5S lascia libertà di voto

È record di preferenze per Davide Pedrotti, consigliere comunale uscente e segretario della Lega, artefice della coalizione che a Pescantina ha portato il candidato sindaco Davide Quarella al 47,06% con 4.540 voti. Per lui 515 preferenze, in gran parte riportate a Balconi, la sua frazione. “Questo risultato”, commenta, “è il riconoscimento di cinque anni di lavoro per il territorio: è stata la mia prima esperienza che ho cercato di far fruttare il massimo per onorare l’impegno del 2014. Ha sicuramente collaborato a questo risultato anche il peso politico che in questo periodo ha il mio partito, primo a livello nazionale. A Pescantina, alle comunali, un cittadino su quattro ha votato Lega. Balconi mi ha dato una spinta in più”. Seconda in classifica, la vice sindaco uscente Paola Zanolli di Pescantina Democratica che totalizza 330 voti personali. “Ringrazio le persone che mi hanno dato nuovamente fiducia, a partire da Luigi Cadura e tutta la nostra squadra di giovani. Mi batterò perché il lavoro di rinnovamento questi anni per Pescantina possa continuare”. Vittoria Borghetti, consigliere uscente di Pescantina Civica ha totalizzato 200 preferenze: “Sono onorata della fiducia accordatami dai pescantinesi e continuerò a portare avanti le mie istanze come ho sempre fatto”. Tra i volti nuovi 111 punti per Nicolò Rebonato detto “Ibu” di Idea Pescantina; 129 per Eleonora Arduini, 111 per Lorenzo Salvadori, 189 per Guendalina Corbioli e 176 per Francesco Pasetto di Pescantina Democratica. Nella Lega, dopo Pedrotti, exploit per Loretta Sorio, alla prima candidatura, con 173 preferenze. Nell’area dell’attuale amministrazione conferme per Nadia Girelli con 154 voti, Rosanna Lavarini con 156 e Lorenzo Mascanzoni detto Niki con 125. Nella coalizione di Alessandro Reggiani spicca il consigliere uscente Francesco Marchiori con 129 preferenze seguito da Giorgio Ambrosi con 112 e dal consigliere di Foza Italia, Manuel Fornaser, con 105. Samuele Baietta, consigliere uscente del M5S è al primo posto di lista con 63 preferenze. Gli scenari che si aprono per il ballottaggio, al momento non fanno emergere apparentamenti ufficiali. Libertà di voto è, al momento, l’indicazione del candidato grillino Emanuele Boscaini. Il capitolo finale della campagna elettorale, che si chiuderà con il voto di domenica 9 giugno, si giocherà sui programmi. Davide Quarella ha, in proposito, le idee molto chiare. «La mia azione», dice, «vuole garantire al Comune un bilancio solido e capace di fare investimenti. Il mio compito sarà perciò rimpinguare le casse comunali mettendo in moto tutte le occasioni di drenaggio finanziario che il governo centrale e l’Europa mettono a disposizione per la crescita e lo sviluppo del territorio. Potenzierò la cittadinanza attiva dei giovani per consentire loro di diventare protagonisti del loro e del nostro futuro». A questo aggiunge una specifica attenzione all’ambiente. «La tutela dell’ambiente», precisa, «resta la nostra priorità: è necessario preservarne le meraviglie e il loro rapporto con gli abitanti, non permettendo a dighe sull’Adige o cave di ghiaia e sabbia di intaccare le peculiarità del nostro territorio. La Valpolicella ha i numeri per diventare nei prossimi anni una importante destinazione turistica, complementare al Lago ed a Verona: Pescantina in questo, grazie anche al termalismo, può giocare un ruolo importante. Ci impegneremo a perseguire la vocazione turistica di Pescantina, in costante collaborazione con gli altri Comuni della Valpolicella, partendo da quanto già fatto: dall’adesione alla Strada del Vino della Valpolicella ed all’Associazione dei Comuni termali, al marchio territoriale della Valpolicella di proprietà dei Comuni e riconosciuto dalla Regione Veneto”. Luigi Cadura, sindaco uscente, oltre all’impegno per la discarica, per la quale è in programma, la bonifica e messa in sicurezza senza apporto di rifiuti (un tema peraltro condiviso peraltro anche da Quarella), punta molto al sociale, come ha ribadito alle celebrazioni del 125mo dell’asilo San Luigi. «Vogliamo assicurare», spiega il sindaco uscente, «a ogni pescantinese che il Comune continuerà a non lasciare indietro nessuno e che nei prossimi anni si potranno realizzare gli attesi centri di aggregazione per adolescenti e giovani, sia in centro che nelle frazioni, ancora sfornite di strutture pubbliche di questo tipo, continuando l’opera di messa in sicurezza degli edifici scolastici, in particolare per quanto riguarda il rischio sismico. Pescantina città del benessere è il traguardo al quale voglio arrivare», conclude Cadura. •

Lino Cattabianchi