Violento scontro auto-moto, feriti due 17enni: uno è in gravi condizioni

Sono due ragazzi di 17 anni le persone ferite questa mattina, verso le 8,45, nell'incidente avvenuto all'incrocio tra via Campostrini e via della Contea a Pedemonte.

I due giovani, lei di Pescantina e lui di San Pietro in Cariano, erano a bordo di una moto, che si è scontrata con un'auto, guidata da un ventottenne. Ad avere la peggio è stato il ragazzo in sella alla motocicletta, finito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato con prognosi riservata, mentre la ragazza è stata trasferita al Sacro Cuore Don Calabria di Negrar con ferite lievi.