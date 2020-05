«Peccato, mi manca la proclamazione»

Si è laureata con 110 e lode discutendo a distanza la tesi «L’utilizzo di uno strumento economico per modificare il comportamento. La tariffa puntuale sui rifiuti», Martina Menegatti studentessa dell’Università di Siena iscritta al corso di laurea magistrale in economia dell’ambiente e dello sviluppo, con la professoressa Silvia Ferrini e il correlatore professore Marcello Basili. «L’oggetto della mia tesi», spiega la neodottoressa che abita a Pescantina con la famiglia, «è il sistema di tariffazione puntuale sui rifiuti che, in sostituzione all’attuale modello di Tari su base presuntiva, prevede una commisurazione tra l’utilizzo effettivo del servizio di igiene urbana e l’ammontare della bolletta. Concettualmente, più rifiuti produci e più paghi. È uno strumento economico che si basa sul principio “chi inquina paga” che, in linea con i tre pilastri della sostenibilità economica, ambientale e sociale cerca di spingere i cittadini verso uno stile di vita più sostenibile». Le modalità della discussione hanno dovuto fare a meno dell’ufficialità, non senza qualche disagio. Racconta Martina: «Mi sono laureata in via telematica, dalla mia cameretta. Inutile dire che non era lo scenario in cui immaginavo di concludere il mio percorso universitario, ma il destino ha scelto così. Non sono mancati i disagi, che solo chi ha affrontato questa avventura può comprendere: la difficoltà di collegamento, qualche problema con l’audio, il rischio di lasciare il microfono acceso più tempo del dovuto, ma tutto risolvibile. Ma, dopo le difficoltà iniziali, tutto è andato per il verso giusto». Conclude Martina: «È davvero strano non vedere i professori fisicamente, ma, tra i vantaggi di questa modalità, c’è sicuramente la possibilità di condividere un momento così importante con tante persone che magari, in tempi normali, avrebbero avuto qualche difficoltà ad assistere alla discussione. Un punto a favore dell’Università di Siena che ha consentito l’accesso al pubblico poiché, da quanto so, non è stata una scelta condivisa da tutte le università. Inutile dire che non vedo l’ora di poter festeggiare come si deve con tutti i parenti e gli amici e, stando alle parole del rettore, ci sarà comunque una proclamazione ufficiale non appena sarà possibile». •

Lino Cattabianchi