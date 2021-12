Paolo, il fabbro tornitore che costruisce zampogne. È il solo in tutto il Nord Italia

La magia del Natale è anche il suono inconfondibile di uno strumento antichissimo, la zampogna. Una melodia che arriva da un passato perduto, «quando i pastori facevano vita all’aperto insieme ai loro animali, e la stessa musica con cui si intrattenevano ricordava – così mi è sempre sembrato – il belare del gregge»: Paolo Vignola, fabbro tornitore in pensione, nella sua casa a Pedemonte realizza artigianalmente, accorda, suona, e insegna a suonare la zampogna, tipica, in realtà, del Molise (la «capitale» è Scapoli, a Isernia) e del Meridione.

Lui, infatti, è praticamente l’unico costruttore di zampogne (e anche di pive, una variante), del Nord Italia, tanto da ricevere commissioni, e inviti a esibirsi, da molte città fra Veneto e Trentino. «Sono rimasto folgorato da questo strumento quando mi è capitato di ascoltarlo per la prima volta, in un lontano Natale della mia infanzia», racconta nonno Paolo, con le foto dei suoi sei nipotini sulla credenza. «E oggi, alla soglia degli ottant’anni, ne sono ancora innamorato».

Sì, ma come ha iniziato a costruirle? «Da decenni faccio parte della “Stella”, il gruppo di Pedemonte che porta gli auguri di Natale di casa in casa al seguito della Sacra Famiglia, interpretata sempre da comparse del luogo. Pensavamo che sarebbe stato bello accompagnare Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù con le note calde delle zampogne. Così ci siamo fatti spedire uno strumento da Isernia».

«Insieme al compaesano Elio Zantedeschi, non sapevamo da che parte cominciare», ammette. «L’abbiamo smontato, analizzato, e provato a replicare con le nostre mani, mettendo sui torni del lavoro i legni nostrani, olivo o ciliegio. E poi, con tantissima testardaggine, siamo riusciti anche a suonare. Le mie prime “performance” erano strazianti, un’accozzaglia di note stonate. Ma a forza di tempo, fiato e allenamento, sono diventato bravo. Grazie a mia moglie Fabia, che mi ha sopportato».

Spettacolari le sonate al santuario della Madonna della Corona, durante i pellegrinaggi parrocchiali, con le note riecheggianti in tutta la vallata. Intanto, nel piccolo laboratorio nello scantinato nella frazione di San Pietro in Cariano, tra arnesi per l’intaglio del legno e il fedele tornio ricoperto di trucioli, Vignola ci mostra alcune delle sue creazioni: vari esemplari dell’aerofono a sacco figlio delle antiche civiltà mediterranee – pare lo suonasse anche l’imperatore Nerone – e antenato delle cornamuse scozzesi e irlandesi. «Queste sono le varie parti di cui è fatta una zampogna», illustra: «i chanter, cioè le due canne forate rivolte verso il basso che si suonano in modo simile al flauto; la sacca ermetica in pelle, da tenere sotto il braccio, dove si accumula il fiato per garantire la continuità del suono; e infine i bordoni, canne lunghe e non forate, formate da più parti a incastro, che vanno appoggiate sulla spalla».

Uno strumento piuttosto ingombrante, che vede variare anche la capacità dell’ «otre»: «Ci sono sacche piccoline, che si riempiono con quattro-cinque soffiate. Ma esistono sacche ben più ampie, in cui le soffiate a pieni polmoni per raggiungere la pressione necessaria devono essere almeno quindici. Eh, per suonare la zampogna ci vuole il “fisico”, altrimenti gira subito la testa…», sottolinea Vignola, ossigenato dalla coltivazione del campetto in collina (altra sua grande passione).

Ma il segreto del suono arcaico e pastorale sta in una componete grande quanto un’unghia: «Ecco le “corde vocali” della zampogna», rivela Vignola, tenendo tra le dita una sottilissima lamella di canna, l’ancia: «Doppia o semplice, crea la vibrazione originaria, che viene amplificata in sonorità squillanti e potenti dal resto dello strumento». Dopo un anno di stop, imposto dalle misure anti-Covid, in questo Natale le melodie delle zampogne di Vignola sono tornate a spandersi per Pedemonte e per altre città in cui è chiamato con i suoi compagni, Paolo Nicolis e Marcello Degani. «In più ho due nuovi “allievi”, Stefano e Piergiorgio, che spero si uniranno presto al nostro gruppo», annuncia. «Ho molto piacere se qualcuno si avvicina allo strumento. La zampogna è in declino? No, anzi, sta avendo una rinascita, forse dettata da un desiderio di ritorno alle radici, alla natura, e al calore dello stare insieme». •.