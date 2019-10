Troppe diagnosi tardive, come si combattono le «Mici»

Nell’ambito dell’Ulss 9 Scaligera sono tremila i veronesi che soffrono di malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici) come malattia di Crohn e rettocolite ulcerosa. Diventano 12 mila in Veneto e circa 150 mila in tutta Italia, con dati e studi che parlano di una crescita continua di queste patologie - sotto accusa fattori ambientali come alimentazione e inquinamento - ma anche di ritardi diagnostici diffusi e di esami radiologici ed endoscopici sempre più fondamentali nella cura. Rimanendo nella nostra provincia, duemila pazienti affetti da Mici vengono seguiti dall’Ibd Unit (Inflammatory Bowel Disease) dell’Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, di cui è responsabile il dottor Andrea Geccherle. Proprio la diagnostica endoscopica e radiologica è stata al centro del terzo focus annuale sulle malattie infiammatorie croniche dell’intestino, organizzato dall’Ibd Unit a Verona, all’hotel Leon d’Oro, e rivolto a radiologi, endoscopisti, gastroenterologi, chirurghi e anatomopatologi. In pratica a tutti gli specialisti coinvolti nella presa in carico e cura dei malati in una logica multidisciplinare. Al congresso si è parlato inoltre di complicanze con il dottor Janindra Warusavitarne del St. Mark’s Hospital di Londra e, con l’intervento di Susanna Jaghult del Karolinska Istitutet di Stoccolma, dell’Ibd nurse, un’infermiera che ha ricevuto una specifica formazione e diventa punto di riferimento del paziente. Il Centro Ibd di Negrar, rende noto l’ospedale, sarà uno dei primi in Italia ad avvalersi di questo tipo di figura con le prerogative previste dalla European Crohn Colitis Organisation (Ecco). «Nel nostro Centro, che conta una trentina di prime visite al mese, arrivano ancora troppe persone in fase avanzata di malattia», sottolinea la gastroenterologa Angela Variola, nella segreteria scientifica del convegno di Verona insieme ai chirurghi Giuliano Barugola e Nicola Cracco. «Dai dati raccolti dalla rete provinciale dedicata allo studio di queste patologie emerge che in media la diagnosi di morbo di Crohn arriva dopo uno o due anni e quella di rettocolite ulcerosa dopo 6 - 12 mesi. Questo riguarda in particolare i pazienti con meno di 50 anni per i quali, non essendo in un’età a rischio di tumore al colon retto, anche in presenza di diarrea persistente accompagnata da perdita di sangue vengono spesso procrastinati gli accertamenti o scelti percorsi fuorvianti come quello della valutazione proctologica semplice». Perciò, raccontano gli specialisti del Sacro Cuore Don Calabria, diventa importante da un lato che i medici di medicina generale siano formati a riconoscere all’esordio i sintomi della malattia e dall’altro che siano effettuati precocemente gli esami diagnostici più appropriati che permettono di studiare anche tratti non raggiungibili con la comune endoscopia. Esami utili alla diagnosi e anche determinanti per la scelta della migliore terapia medica o chirurgica nel corso dell’evoluzione della malattia. •

C.M.