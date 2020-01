Tesi di laurea, consegna prorogata a fine gennaio

C’è ancora tempo per partecipare alla ventunesima edizione del premio Tesi di laurea «Vivi la Valpolicella». L’associazione culturale nata a Negrar di Valpolicella ha prorogato fino a venerdì 31 gennaio il termine per la consegna degli elaborati da parte degli studenti neo laureati. Il concorso prevede l’assegnazione di quattro premi per altrettante tesi di laurea negli ambiti di economia e marketing, viticoltura, enologia e paesaggio. L’obiettivo dell’iniziativa è contribuire allo sviluppo e alla divulgazione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alle materie scelte e con una specifica attenzione verso il territorio della Valpolicella, in ricordo del fondatore dell’associazione culturale «Vivi la Valpolicella» Francesco Quintarelli e della sua passione per il territorio, la viticoltura e l’enologia. Condividono lo spirito del premio e collaborano nell’organizzazione Cantina Valpolicella Negrar, Valpolicella Benaco Banca e l’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona. Inoltre, danno il loro patrocinio: gli Ordini professionali veronesi degli architetti, degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali, dei dottori commercialisti e contabili; il Consorzio tutela vini Valpolicella; l’Associazione italiana enologi ed enotecnici; la Federazione italiana dottori in agraria e forestali; i Comuni della Valpolicella storica. La domanda di partecipazione deve essere presentata e recapitata a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano entro il 31 gennaio nella sede dell’Accademia di agricoltura, (via Leoncino 6, Palazzo Erbisti - 37121 Verona) inserendo nell’intestazione la dicitura «XXI Edizione Concorso Vivi La Valpolicella 2018-2019». •

C.M.