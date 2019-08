«Sta calando l’età media di chi va in ospedale per smettere di bere»

Sono 1.023 le persone che dal 2009 al 2018, per problemi alcol-correlati, si sono rivolte a Negrar al Servizio di alcologia dell’Unità complessa di Gastroenterologia diretta dal dottor Paolo Bocus, all’interno dell’Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria. La grande maggioranza sono uomini, 776 contro 247 donne, con 400 persone viste a seguito del ritiro della patente di guida. Ma, afferma la dottoressa Egle Ceschi, educatrice del Servizio rivolto a chi chiede aiuto per uscire dalla spirale della dipendenza, «l’uso di alcol nella popolazione femminile sta aumentando, soprattutto nella fasce più giovani, con gravi conseguenze per la salute delle donne, il cui fisico offre meno protezioni». Nel corso degli anni, inoltre, è diminuita in modo costante l’età minima: se nel 2009 i più giovani a chiedere accesso al Servizio avevano tra i 35 e 40 anni, nel giro di qualche anno sono arrivati sempre più trentenni e ventenni. «Nel 2018 il nostro paziente più giovane aveva 19 anni», continua Ceschi. Dati che fanno riflettere. Quello che genitori e adulti in genere non devono fare, avvisa l’esperta, è sottovalutare il problema dell’abuso di alcol tra i minorenni e ritenerlo meno grave di altre dipendenze, se non addirittura innocuo. «L’alcol può diventare una droga a tutti gli effetti, in grado di alterare la percezione della realtà da parte dell’individuo», spiega Ceschi. «Purtroppo, invece, ancora oggi l’alcol nell’adolescenza non è visto come un problema, ma come un rito di passaggio per raggiungere l’emancipazione. Ragazzi e ragazze assumono comportamenti sociali ad altissimo rischio, come l’appuntamento con l’aperitivo ogni sera, sottovalutati anche dagli adulti. Eppure i danni organici su un fisico non ancora definitivamente formato, come fino ai 22 anni, possono essere molto seri e a risentirne in modo particolare è il cervello. L’organismo di un minore non ha ancora a disposizione gli enzimi necessari a gestire le sostanze alcoliche. Si può finire in coma etilico o si possono scatenare episodi di violenza, con la perdita totale di controllo». Il Servizio di alcologia dell’ospedale negrarese organizza nel corso dell’anno convegni, appuntamenti formativi e informativi, occasioni di discussione. Lo stesso fa, con diverse iniziative per giovani e adulti, nelle scuole come alle feste, il Dipartimento contro le dipendenze dell’Ulss 9 Scaligera (Serd). «Dobbiamo lavorare di più e tutti insieme sulla prevenzione, anche se le risorse non sono mai abbastanza», conclude Ceschi. «Ma noi adulti dobbiamo essere pronti a metterci di più in discussione».

C.M.