Scelta green all’ospedale Sacro Cuore

Pannelli fotovoltaici alla nuova palazzina in costruzione su viale Rizzardi e un cogeneratore che, tramite gas metano, produce energia termica ed elettrica riducendo le emissioni inquinanti nell’atmosfera. Sono le recenti scelte green dell’ Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria, pronto a curare i cittadini anche attraverso la salvaguardia dell’ambiente. «Il risparmio energetico per noi è sempre stata una scelta etica prima che economica», afferma l’amministratore delegato, Mario Piccinini. «Come ospedale ci occupiamo della salute delle persone anche contribuendo ad abbattere uno dei più importanti fattori di rischio di molte patologie, qual è l’inquinamento». La nuova palazzina di quattro piani, che sarà terminata entro l’estate, diventerà l’unico ingresso dell’ospedale e ospiterà il punto prelievi, l’area donatori, il servizio prericovero chirurgico e gli uffici amministrativi. Il sistema fotovoltaico di cui è dotata, con una capacità di 100 kilowatt, la renderà quasi completamente autonoma da altre fonti di energia. Invece grazie al cogeneratore, in funzione da fine 2018 e progettato dai tecnici dal gruppo AB di Orzinuovi (Brescia), rispetto alla stessa produzione energetica con centrali termo elettriche convenzionali il Sacro Cuore Don Calabria risparmia annualmente il 60 per cento in bolletta ed emette in meno all’anno nell’atmosfera 2 milioni e 325 mila tonnellate di anidride carbonica. Con l’installazione delle alte tecnologie per il trattamento dei pazienti e la climatizzazione di tutti i reparti, all’ospedale negrarese i consumi di energia elettrica hanno subito negli ultimi anni un’impennata: oggi il fabbisogno energetico medio è di 2.500 Kw, con picchi di 4.500 Kw in estate. Da qui la decisione di un cogeneratore in grado di ridurre i costi energetici, migliorare le performance ambientali e aumentare l’affidabilità per una struttura che opera giorno e notte, sette giorni su sette. «In termini molto semplici, si tratta di un motore alimentato a metano che produce contemporaneamente energia elettrica e termica», spiega il coordinatore dell’Ufficio tecnico del Sacro Cuore Don Calabria, Paolo Martini. «Siamo diventati così auto produttori di elettricità, ma non autonomi. Quella che acquistiamo, tuttavia, proviene da fonti rinnovabili: eolica, fotovoltaica e idroelettrica». L’attenzione all’ambiente ha una storia ultra ventennale, all’ospedale calabriano. Nel 1995 la struttura adottò tecnologie in grado di economizzare il consumo di energia elettrica in base alla richiesta contingente (tecnologie inverter) e iniziò a utilizzare lampade a basso consumo. «Credo che siamo state una delle prime strutture sanitarie ad adottare le lampade a led, quando questi dispositivi avevano un costo non conveniente», continua Martini. La stessa filosofia sta alla base della scelta di utilizzare il metano come combustibile della centrale termica, che comunque deve essere alimentata da due differenti carburanti. «Uno è il principale e l’altro subentra in caso di mancanza del primo, perché non possiamo rischiare di lasciare al freddo l’intero ospedale», conclude Martini. «Ma già prima che la normativa proibisse di usare come primo combustibile il btz, un olio derivante dal petrolio a basso tenore di zolfo, abbiamo fatto una scelta pulita, seppur più onerosa, adottando come primo combustibile il metano e accantonando il btz per le emergenze». •

C.M.