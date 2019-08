Non solo cibo alla Coopera 1945 Tornano servizi sociali per tutti

La Coopera 1945 di Arbizzano punta a diventare un riferimento per famiglie, giovani e anziani: propone servizi e supporti alla comunità oltre alla ristorazione e al bar accompagnati da serate a tema e d’intrattenimento. La storica osteria in via Stella ha riaperto le porte lo scorso maggio con la nuova gestione della cooperativa sociale Azalea E al recente incontro del Patronato Acli (Reddito di cittadinanza e quota 100: facciamo chiarezza), la Coopera 1945 ha presentato anche un nuovo servizio gratuito: lo sportello mensile di patronato Acli, inserito nel più ampio progetto di portierato sociale. Gli spazi della Coopera si sono rinnovati nell’aspetto e nelle intenzioni, per divenire il cuore di «un progetto sociale e culturale che intende trasformarli tutto l’anno in un luogo accogliente e inclusivo, promotore di cittadinanza, al servizio della comunità e del territorio», spiega la presidente di Azalea, Linda Croce. Il 21 giugno sono stati inaugurati i locali per il co-networking, a disposizione di residenti e associazioni per assemblee, studio o lavoro. A gestire tutto questo è appunto Azalea, cooperativa sociale con sede a Pescantina che da 27 anni e con 480 soci è attiva con servizi e progetti negli ambiti delle cure primarie, dell’educazione e dell’inclusione. In questo caso raccoglie il testimone dalla Cooperativa Arbizzano, proprietaria dello storico immobile in via Stella, condividendone i valori fondanti e facendo proprio quel progetto nato 74 anni fa per rispondere all’esigenza della gente di approvvigionarsi dei beni di prima necessità al termine della seconda guerra mondiale. «Ne siamo orgogliosi», continua Croce. «Non capita tutti i giorni di raccogliere l’eredità di un luogo che vive da tanto tempo, denso di storia e storie che raccontano un legame profondo con il territorio, che vogliamo mantenere e rinforzare». A siglare il passaggio di consegne c’è stata una simbolica stretta di mano tra Croce e il presidente della cooperativa Arbizzano Walter Spada, davanti al sindaco di Negrar Roberto Grison, il vice Fausto Rossignoli e il presidente di Legacoop Verona, Leonardo Volinia. Quello che viene proposto a La Coopera 1945, dalla proposte culinarie con prodotti locali per incentivare un’economia circolare al portierato sociale, dal networking agli eventi culturali e musicali, è «un welfare di comunità che ambisce ad attivarne le risorse e generare progetti, a creare un luogo vivace in cui il consumo è critico e le relazioni sono al centro», conclude la presidente di Azalea. Il feeling è scattato subito, con la Cooperativa Arbizzano: «Questi spazi sono stati costruiti dai nostri genitori e nonni, l’attenzione verso la comunità è lo spirito a cui non intendiamo rinunciare e su cui ci siamo trovati subito in sintonia», conferma Spada. Il Comune non chiede di meglio. «La Coopera 1945 è rinata sotto i migliori auspici, dentro a un tessuto sociale preciso e fedele alla sua lunga storia», sottolinea il sindaco. «Il territorio ha bisogno di realtà come questa, che potrà anche far rinascere un intero quartiere». Conclude il vice Rossignoli: «La buona cooperazione esiste e la solidarietà è in grado di creare esperienze positive». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Camilla Madinelli