Le prime immagini del nuovo parco comunale

Prosegue la costruzione del nuovo parco comunale in centro a Negrar, lungo via Cavalieri di Vittorio Veneto, a fianco della scuola primaria e dei nuovi campi da calcio. Un’area verde che sarà a disposizione degli alunni e di tutti cittadini, con spazi, panchine e giochi. «Siamo soddisfatti di come stanno procedendo i lavori, con la voglia di consegnarlo a famiglie e bambini», sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Bruno Quintarelli. Il cantiere va avanti e molte persone di passaggio sbirciano curiose dalle reti di protezione per capire quello che verrà realizzato dall’amministrazione Grison. «Non di rado cogliamo commenti di soddisfazione da parte dei negraresi e questo ci motiva ancora di più a terminare per vedere insieme il risultato finale», prosegue Quintarelli. I lavori sono stati iniziati lo scorso autunno, con la consegna del cantiere all’impresa esecutrice il 10 settembre 2019; la consegna dell’opera finita è stata preventivata dall’ente locale nella prima metà del 2020. Nel progetto di riqualificazione di quest’area a nord di Negrar c’è anche lo spostamento e miglioramento, sul fronte della sicurezza, dell’accesso alla scuola primaria. Per gli alunni l’entrata e uscita dall'edificio non sarà più da via San Giovanni Calabria, bensì da via Cavalieri di Vittorio Veneto in corrispondenza dell’ingresso al nuovo parco. «L’attuale muro non ci sarà più: lascerà il posto a un ampio marciapiede e allo spazio per tre pullman del trasporto scolastico», conclude l’assessore. •

C.M.