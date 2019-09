Tre auto storiche di lusso, di colore verde, bianco e rosso, che partecipano al Tour Grande 2019 e hanno fatto tappa all’azienda vinicola Villa Spinosa, oggi si sono messe in fila nel cortile della villa per rendere omaggio dalla bandiera italiana. Proprio nel giorno in cui Prun e Torbe, ma con loro anche parte della comunità di Negrar, si interrogano su chi o che cosa (gesto vandalico oppure intemperie, reato o deterioramento naturale) abbia ridotto il Tricolore a uno straccio a cui manca la banda rossa, alcuni appassionati di motori di Austria, Belgio, Germania e Lichtenstein hanno sostato a villa Spinosa e in Valpolicella compiendo un atto d’amore verso l’Italia e il suo vessillo nazionale.

«Bello vedere l’orgoglio con cui i nostri ospiti arrivati in ordine sparso hanno voluto omaggiare la bandiera italiana», afferma Enrico Cascella Spinosa, alla guida dell’azienda. «Per noi è stato un grande onore poterli accogliere durante il loro giro, facendo conoscere loro le nostre cantine e i vini della Valpolicella».

Aston Martin, Porsche, Mercedes, Roll Royce, Lagonda, Alvis hanno piacevolmente invaso Villa Spinosa e con la “musica” dei loro motori accompagnato la mattinata. Gli equipaggi partecipanti con le loro vetture d’epoca al Tour Grande 2019, organizzato da Evelyn e Gerhard Mischka, sono partiti da Lucca. Attraversando Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dopo 2mila chilometri taglieranno il traguardo a Graz, in Austria. Non è la prima volta che l’azienda di Jago viene scelta dagli appassionati di auto e motori. Negli anni scorsi ci sono state le presentazioni organizzate da FCA per il lancio dei modelli Fiat 124 Spider e 500 C e anche il raduno europeo dei clienti di Lamborghini.

Camilla Madinelli