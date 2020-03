La blogger Rodini «Raccogliamo fondi per il Sacro Cuore»

La blogger e youtuber veronese Martina Rodini scende in campo con una raccolta fondi a favore dell’Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria a Negrar. Rodini, che sta lottando contro il tumore al seno ed è mamma di un bimbo di un anno e mezzo, ha avviato sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi da devolvere all’istituto di cura e ricerca in Valpolicella per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il suo obiettivo è arrivare a 300mila euro da destinare all’ospedale per l’acquisto di presidi sanitari e respiratori utili ad allestire nuove postazioni di terapia intensiva. La cifra cresce di ora in ora, grazie alla generosità di tante persone che stanno aderendo alla campagna: dopo un paio d’ore i donatori erano già 75 e i soldi raccolti 2.212 euro; ieri, a mezzogiorno, erano balzati a 225 per un totale di 6.767 euro, con contributi singoli dai 10 o 20 euro ai 100. «Anche una piccola donazione può fare la differenza» spiega la blogger e promotrice dell’iniziativa. «Oggi dobbiamo essere tutti in prima linea nel combattere questo maledetto virus, come lo è fin dall’inizio dell’emergenza l’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Medici, infermieri, l’intero staff sanitario e non del Sacro Cuore stanno conducendo una dura battaglia per tutti noi. Battaglia che non conosce sosta. Ma le difficoltà crescono ogni giorno». La sua storia personale, raccontata alcuni mesi fa anche dal nostro giornale, la descrive così: «Io sono Martina Rodini, mamma di Pietro di 19 mesi. Dieci mesi fa mi è stato diagnosticato un tumore al seno e ho così avuto modo di conoscere molto bene l’ospedale di Negrar, di cui ho apprezzato la competenza, la professionalità e l’umanità di tutti gli operatori. Mi hanno salvato la vita». •

C.M.