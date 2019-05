«L’autonomia o facciamo casino»

A tutto campo. Il presidente della Regione Luca Zaia affronta diversi temi, dal gazebo allestito in piazza a Negrar di Valpolicella all’inizio del suo tour nel Veronese a cui è arrivato puntualissimo, per portare sostegno sia al candidato sindaco della Lega e del centro destra per Negrar, Marco Andreoli, sia al candidato alle elezioni europee Paolo Borchia. Passa dalla legalità e sicurezza «perché a ogni cittadino va garantita la libertà di spostarsi o stare a casa propria» all’appoggio verso il comparto vitivinicolo e ai «vigneti del futuro, senza fitofarmaci». Rimbalza dai posti di lavoro in zona che, se disponibili, «vanno dati prima ai negraresi e poi al resto del mondo», alle terre dell’ Amarone candidate come patrimonio mondiale dell’Unesco perché «questo vino è tra i rossi top nel mondo». Dall’autonomia del Veneto - Se non ce la danno, facciamo un casino», afferma - fino alla lotta ai danni provocati dai cinghiali alle coltivazioni, sollecitato da un agricoltore stanco di farne la conta. «Abbiamo autorizzato la caccia selettiva», afferma il governatore veneto. «Ci sono mille, troppe regole anche di orario, per gli abbattimenti», replica l’agricoltore. «Dovete parlare con la Provincia, nella zona dei Colli Euganei hanno questo stesso problema dei cinghiali e sparano». Zaia parla a tutto campo davanti a un nutrito gruppo di cittadini elettori venuti a incontrarlo e a scattarsi foto con lui, di candidati consiglieri comunali e capilista, rappresentanti veronesi del partito a vari livelli, dal deputato Paolo Paternoster al segretario della sezione della Lega di Negrar Livio Antolini, di numerose signore che annuiscono e applaudono. A tutto campo, ma con al centro il suo cavallo di battaglia, l’autonomia, per la quale lancia anche una stoccata ai grillini compagni di governo della Lega. «Ci dicano se vogliono farla e come, oppure ci dicano di no che noi sappiamo cosa fare, perché uno dei pilastri su cui si fonda questo governo è proprio l’autonomia». Il governatore continua l’attacco: «Come popolo abbiamo dimostrato di essere andati oltre la politica, dato che oltre due milioni e 300 mila veneti sono andati a votare al referendum. Sconti non ne facciamo a nessuno. La Lega si sta spendendo per questa partita e stiamo spingendo per andare avanti». Il candidato Andreoli condivide in pieno e rincara la dose: «Sia chiaro a tutti, la battaglia dell’autonomia è anche la nostra. Vogliamo cambiare la storia del Veneto, a fianco del nostro presidente, partendo col riscrivere quella di Negrar dove un sindaco leghista non c’è mai stato, come nemmeno un assessore». E promette, in caso di vittoria, un terzo simbolo dell’orgoglio veneto in paese: «Abbiamo già il Leone di San Marco sull’obelisco davanti alla chiesa e ne abbiamo un altro nella piazzetta dietro il Comune. Se vinceremo faremo anche il terzo, da qualche parte». Il presidente veneto plaude al giovane candidato e ne lancia la volata insieme a Borchia, il quale invoca maggiore attenzione di cittadini e mezzi di comunicazione verso le elezioni europee. «L’Europa non è lontana, ci riguarda e può avere un impatto sulla nostra vita quotidiana». In Valpolicella, dice, «il comparto agricolo è fortemente condizionato dagli aiuti che la Pac, la politica agricola comune, riesce a portare sul territorio». Quindi cita l’attuale proposta di bilancio che prevede un taglio di tre miliardi in sette anni e garantisce: «Come Lega ci metteremo di traverso». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Camilla Madinelli