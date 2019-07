Il parco di villa Albertini apre i mercoledì d’agosto Domani c’è l’anteprima

Domani apre il brolo di villa Albertini e il grande prato sul retro della villa comunale di Arbizzano viene messo a disposizione della comunità ogni mercoledì di agosto e settembre dalle 19 alle 23. Lo si fa per offrire ristoro e divertimento in un luogo in mezzo al verde, dove magari trovare un po’ di fresco sollievo durante la stagione estiva, e un’occasione di svago alle famiglie, ai giovani e agli anziani come a tutti coloro che vivono nei dintorni. Domani si parte alle 19 con l’avvio dell’iniziativa I mercoledì de La Giandara voluta dal comitato civico La Giandara di Villa Albertini e dall’assessorato ai servizi sociali guidato da Franca Righetti. Il progetto, infatti, è stato realizzato da genitori e cittadini che compongono il comitato in collaborazione con la neo assessore e con l’educatrice territoriale Natascia Martini. «Il parco sarà aperto tutti i mercoledì sera di agosto e settembre a bambini, ragazzi, anziani e famiglie che vorranno godere della sua meravigliosa bellezza», spiega il comitato civico. «Verranno organizzate serate dedicate al benessere del corpo e della mente e proposti giochi e laboratori creativi per bambini e famiglie. Tutta la comunità è invitata a vivere questo spazio, che si popolerà in attesa di un progetto di recupero già iniziato da parte dell’amministrazione comunale». Oltre allo spazio per il gioco libero e le attività, che cambieranno di volta in volta alla presenza sempre di un educatore territoriale in servizio al Comune di Negrar di Valpolicella, nel grande prato retrostante la villa-si accede da via Molino -saranno disponibili un campo da calcio e uno di pallavolo. La partecipazione è libera e alla serata inaugurale i promotori sperano in un’ampia affluenza per illustrare il progetto e partire con il piede giusto. «Vogliamo valorizzare un luogo molto bello e farlo conoscere a chi ancora non lo conoscesse», afferma Righetti. Al suo primo incarico amministrativo e nella politica locale, l’assessore ai servizi sociali è invece attiva da tempo nel mondo associazionistico negrarese. «Il coinvolgimento del comitato civico e di tanti genitori è molto bello, crediamo nelle proposte che partono dai cittadini e siamo pronti ad accoglierle», conclude Righetti.

C.M.