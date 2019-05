Il concerto di cori al centro parrocchiale

Lo storico coro «Ana Coste Bianche» di Negrar rinnova l’appuntamento con l’annuale «Rassegna Pietro Saletti, cante di primavera», giunta alla quarantatreesima edizione. Stasera alle 20.30, al centro Vecchio asilo del capoluogo, si esibiscono insieme ai cantori negraresi i cori Edelweiss di Bassano del Grappa e Freevoices di Capriva del Friuli (Gorizia). Il primo è nato nel 1960, trova nella montagna e nei suoi valori la sua fonte di ispirazione, si è esibito in tutta Italia ed è stato ospite in numerose trasmissioni televisive. Freevoices è una formazione giovanile che unisce al canto azioni sceniche e coreografie capaci di donare a ogni esibizione una gande carica espressiva. Presenta le “Cante di Primavera” Francesco Di Prisco. Il biglietto d’ingresso costa 6 euro e dà diritto anche alla cena organizzata per il dopo concerto, sempre nel salone parrocchiale. Info e prevendite: cell. 335 6895619. “Come succede da qualche edizione, anche quest’anno ci siamo messi alla ricerca di cori prestigiosi e di qualità” spiegano i cantori di Negrar sui social. Con l’appuntamento il coro Coste Bianche, rende omaggio alla primavera prima di guardare all’estate con la rassegna «Sentir cantar nelle corti». •

C.M.