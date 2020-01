Alunni in calo, piccole scuole in estinzione

Alunni in calo nella scuola primaria di Fane e massima attenzione alle scuole periferiche del territorio negrarese, da Prun a Montecchio, affinché le iscrizioni non si abbassino al punto da mettere lo stop a nuove classi. Il problema è generalizzato: riguarda Negrar e alcuni suoi istituti scolastici come altri comuni della Valpolicella e le loro piccole scuole di frazione. Nel dicembre scorso si temeva che non potesse partire nemmeno una nuova prima classe, alla primaria di Fane. Così la scuola, per le vacanze di Natale, aveva portato in sfilata per le vie del paese 93 bambini accolti festosamente da genitori e parenti, amici, ex alunni. Invece, a metà gennaio, quest’anno, con una decina di bimbi già iscritti e pronti a iniziare la prima a settembre e le iscrizioni aperte fino al 31 gennaio, il pericolo pare scongiurato. Sul filo del rasoio, però, come accadde qualche anno fa per la scuola primaria di San Peretto. PICCOLI PLESSI. Il calo di iscrizioni non è colpa dell’offerta formativa e didattica dei piccoli plessi. Qui gli insegnanti lavorano spesso in condizioni ottimali e in stretto contatto con la comunità locale. «È il calo demografico a farsi sentire», sottolinea il sindaco di Negrar di Valpolicella, Roberto Grison. Basti pensare che quest’anno, a febbraio, di tutte le parrocchie di Negrar e frazioni sono solamente 80 i ragazzi che riceveranno il sacramento della cresima, che verrà unificato in un unico giorno e in un unico luogo per tutti. Per quanto riguarda il calo delle iscrizioni nelle scuole dell’infanzia e primarie nelle frazioni piccole o alto collinari, Istituto comprensivo Emilio Salgari di Negrar e comune di Negrar di Valpolicella concordano: queste realtà periferiche vanno valorizzate, fatte conoscere e aiutate a rimanere in vita. «Alla primaria di Fane gli insegnanti sono bravissimi e c’è grande partecipazione del paese alle attività», dichiara la neo dirigente dell’Istituto comprensivo di Negrar, Angela Surace. «Il gruppo didattico è consolidato e affiatato, l’offerta prevede il tempo pieno da decenni, la mensa punta sui prodotti locali. Tutto questo va sostenuto, anche con una forte alleanza tra genitori e scuola». Concordano in pieno l’assessore all’istruzione Franca Righetti e il sindaco Grison. «Crediamo nelle scuole di paese», affermano, «e infatti abbiamo provveduto a rifare e rimodernare gli edifici che ospitano le scuole dell’infanzia a Prun e a Montecchio, e collaboriamo con l’Istituto». A FANE. Qui il legame tra scuola e abitanti è forte. «Nella scuola di Fane ogni bambino si sente come in famiglia», racconta una mamma. «Anch’io da bambina l’ho frequentata e ne conservo un bel ricordo. La sua storia fa parte di quella del paese e della comunità da tantissimi anni». Ardigò Giomarelli, docente in questo plesso dal 1983, arriva da Verona, dal quartiere di Borgo Roma. «Il mattino devo partire all’alba per arrivare a Fane senza rimanere bloccato nel traffico cittadino, tuttavia non ho mai pensato di chiedere il trasferimento», spiega. E perché? «Ho trovato insegnanti che sanno mettere a frutto le opportunità offerte da una scuola a tempo pieno e genitori che credono in noi e collaborano perché si proceda al meglio». risponde. E la maestra Francesca Benedetti, che è arrivata da pochi mesi, è già entusiasta: «Qui l’atmosfera è unica». Intanto la dirigente Surace, a Negrar dallo scorso settembre, sta portando una ventata d’aria fresca tra insegnanti, personale scolastico, genitori. «Credo nel legame tra mondo della scuola e territorio», conclude. «Per questo stiamo lavorando per un rilancio dell’Istituto in tutti i suoi plessi, una maggiore cooperazione tra docenti, il benessere dei ragazzi e l’attenzione al loro processo formativo». •

Camilla Madinelli