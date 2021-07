Motociclista e ciclisti tre incidenti in poche ore

Incidenti a raffica, nella tarda mattinata di ieri, tra Negrar e Sant’Ambrogio di Valpolicella. Hanno richiesto l’intervento di forze dell’ordine e personale sanitario a bordo di ambulanze, auto medica ed elicottero del 118, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte, ossia due ciclisti, un automobilista e un uomo in sella alla motocicletta. Nel Negrarese due incidenti sono avvenuti nella zona sud del capoluogo e nel quartiere residenziale Valparadiso di Santa Maria tra le 11.30 e mezzogiorno, a una decina di minuti e pochi chilometri l’uno dall’altro. Nel primo caso un motociclista, all’altezza della rotatoria in località Saga sulla strada provinciale 12 dell'Aquilio, ha perso il controllo ed è uscito autonomamente di strada senza coinvolgere altri veicoli o persone di passaggio in quel momento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Negrar, guidati da pochi mesi dal comandante Gabriele Furia, sia per accertare le condizioni del centauro sia per provvedere a spostare la moto dalla strada e regolare il traffico lungo la provinciale e vie limitrofe. Sulla Sp12, in particolare, basta poco per mandare in tilt il traffico già normalmente intenso in varie ore del giorno. Tra Saga e San Vito si è registrato qualche incolonnamento, ma in un quarto d’ora circa la situazione si è normalizzata. Si era inizialmente temuto il peggio, invece, in via Valparadiso a Santa Maria, per il settantenne B.A. che in sella a una bicicletta da passeggio è andato a sbattere contro la portiera di una Nissan Qashqai, è caduto e ha sbattuto la testa a terra. Il conducente quarantaquattrenne dell’auto avrebbe aperto la portiera per scendere dal veicolo mentre da dietro l’anziano sopraggiungeva pedalando. È accaduto tutto in pochi secondi e il ciclista non è riuscito a evitare l’impatto. Alla fine è stato trasportato d’urgenza, ma cosciente e non in pericolo di vita, all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto per accertare la dinamica dell’incidente i carabinieri della stazione di Negrar di Valpolicella. A Monte di Sant’Ambrogio, infine, poco prima delle 11 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un altro ciclista, un uomo di 64 anni di Pescantina, caduto con la mountain bike mentre con un amico stava percorrendo in discesa un sentiero in questa zona collinare tra monte Pastello, Valpolicella e Lessinia. L’elicottero di Verona Emergenza ha sbarcato equipe medica e tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure all’infortunato per una probabile lussazione alla spalla. Il ciclista è stato quindi caricato prima sulla barella e poi sull’elicottero, tramite un verricello lungo una ventina di metri, per essere trasportato all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Sul posto in supporto alle operazioni c’erano anche quattro volontari del Soccorso alpino. •.