Mascherine, guanti e gel 24 ore su 24

Sbarcano anche a Negrar i distributori automatici di mascherine, guanti e gel igienizzante, diventati indispensabili ai tempi del Coronavirus. In Valpolicella, il primo in assoluto ha fatto la sua comparsa in aprile a Valgatara, nel comune di Marano, nato dall’idea e dalla messa a punto di due aziende negraresi - New Psystems e Steal - e di un’azienda di Calmasino, la Venetovending. Ora anche Negrar vuole tenere il passo e dare la possibilità ai cittadini di rifornirsi ad ogni ora del giorno o della notte di dispositivi di protezione, sfruttando l’ingegnosità di alcune imprese locali. «È un ulteriore attenzione nei confronti della popolazione», spiega il sindaco Roberto Grison, «che abbia necessità di trovare in qualsiasi momento ausili utili per la sicurezza personale e per evitare contagi». Dai primi di maggio è operativo, all’esterno della palazzina comunale in via Francia, il primo dei due distributori automatici progettati dalle tre aziende e voluti dal Comune. Il secondo sarà posizionato a Santa Maria, alla Baita della Comunità, vicino alla chiesa. «Le mascherine sono frutto della riconversione produttiva della Steal di Arbizzano, che produce cinture in pelle», spiega Grison. «Il distributore automatico è stato calibrato da un’altra azienda di Arbizzano, la New Psystem, specializzata in impianti elettrici. Infine, i distributori sono stati messi a disposizione della Veneto Vending, che si occuperà di ricaricarli». Alcuni cittadini avrebbero preferito trovare i distributori in zone più centrali e comode al passaggio pedonale ma i due luoghi sono stati scelti dall’amministrazione comunale, valutando «la possibilità di parcheggio e la facilità di accesso, in spazi coperti e sicuri e che permettessero di evitare assembramenti», spiega l’assessore Bruno Quintarelli. «Inoltre, in via Francia, il distributore è vicino alla sede della Protezione civile». L'articolo più ricercato di questa emergenza sono le mascherine. Quelle del distributore costano 2,50 euro a pezzo e sono a triplo strato, lavabili e riutilizzabili per cinque volte. «Questo riduce di molto l’impatto ambientale che hanno invece le mascherine monouso, diminuendo anche il pericolo che vengano gettate per terra o lasciate in giro», conclude Quintarelli. Gli altri prodotti a disposizione sono il gel igienizzate con fazzoletti, alcool e guanti in confezioni da cinque. •

C.M.